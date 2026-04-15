台電北南區處大用戶座談會 聚焦深度節能

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台電台北南區營業處今日上午舉辦大用戶座談會，聚焦「節電」及「加速復電」兩大議題。（圖／台電北南區處）

台電台北南區營業處今日上午舉辦大用戶座談會，聚焦「節電」及「加速復電」兩大議題。（圖／台電北南區處）

台電台北南區營業處今（15）日上午舉辦大用戶座談會，邀集轄區內百餘位高壓以上用電大戶交流。座談聚焦「節電」及「加速復電」兩大議題，透過政策宣導與技術分享，協助企業在能源轉型浪潮中穩健布局，進一步強化供電可靠度與產業競爭力。

會中專題簡報「節電作伙來」，分享企業透過節能診斷成功節電的實務案例。台電亦提供用戶免費「節能診斷服務」，由專員實地量測空調、馬達及變壓器等耗能設備，透過數據分析提出具體節電建議，協助企業掌握耗能熱點，提升能源使用效率。

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此外，財團法人台灣綠色生產力基金會專題報告「節能績效保證專案示範推廣補助」，中衛發展中心則介紹「提升商業服務業營運效能強化韌性計畫－整合型補助」與AI能源管理應用，透過智慧化系統優化設備運轉，在降低成本的同時提升整體效能，協助產業因應外在挑戰。

「加速復電」方面，台電針對「高壓用戶設備維護與加速復電程序」說明，強調除台電持續強化外線電網韌性外，用戶亦須落實內線自主維護，雙方協力確保供電穩定；另針對特高壓用戶說明，透過雙方協同運作加強運轉機制與設備維護管理，以降低停電風險並延長設備使用壽命。

台電表示，座談會除讓用戶了解深度節能、相關補助專案及設備維護等重要議題，現場還安排桌邊專員提供用電諮詢服務，協助企業依其用電特性搭配「需量反應負載管理措施」調整用電，將用電移轉至離峰時段，以降低電費支出。

北南區處處長林蒼喬表示，台電每年都會舉辦大用戶座談會，透過面對面交流強化溝通，掌握用戶需求，未來將持續秉持「維護為本、節能優先、智慧轉型、韌性共榮」理念，協助企業提升競爭力，攜手邁向永續發展與供需雙贏的目標。

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