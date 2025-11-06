台電北南區處座談會 攜手客運業者推智慧能源管理





台電北南區處今（6）日舉辦「汽車客運業用戶座談會」，以節能用電與轉型電動車為主題，邀請具夜尖峰移轉潛力的高壓用戶參與討論，共同分享能源轉型經驗。會中說明現行電價結構與電動車充電設施用電管理，並介紹需量反應負載管理措施，協助業者掌握經濟用電策略。同時邀請指南汽車客運公司分享智慧充電應用成果，展現智慧能源管理實績。

為協助產業用戶穩定用電並提升效率，北南區處於座談會中除說明節能與電動車措施外，也提供一對一桌邊諮詢服務，協助用戶規劃用電時段、降低電費。同時鼓勵大用戶參與「需量反應負載管理措施」，透過避開尖峰時段與調整用電習慣，不僅兼顧節能與供電穩定，亦能享受電費回饋，達成雙贏。

廣告 廣告

北南區處長林蒼喬強調，節能就是最好的能源，將持續協助產業用戶提升用電效率，並與客運業者及各界攜手推動智慧能源管理，共創安全、永續、低碳的用電環境，以及秉持「電動新潮，智慧領跑」的精神，持續引領智慧用電與永續發展新趨勢，為打造低碳城市盡一份心力。

更多新聞推薦

● 統戰「歸家APP」一鍵投誠？北市2萬8千人登記 陸委會回應了