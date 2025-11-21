台電北南區處送暖 捐大同育幼院節能LED平板燈具及生活物資





為響應社會關懷弱勢精神，台電台北南區營業處處長林蒼喬今（21）日率領志工服務團至中和區大同育幼院，捐贈節能LED平板燈具及同仁樂捐的生活物資，為院內弱勢兒童少年帶來明亮與溫暖。大同育幼院創立於民國42年，逾70年來專注於失依及需要安置的弱勢兒童少年之照顧與教養，現由陳乘斌院長帶領團隊持續推動育幼安置、早期療育及社區服務。

陳乘斌院長表示，這次台電同仁特別挑選明亮耐用的LED平板燈具，希望讓孩子們在閱讀、寫作業或夜晚休息時，都能擁有舒適的光線；同時帶來同仁滿滿愛心樂捐的日常生活用品，讓孩子們感受到被關心、被記得的溫暖。

廣告 廣告

林蒼喬處長指出，台電除了穩定供電、點亮千家萬戶，也希望把光與熱送到社會每個需要的地方。台北南區營業處將持續把關懷化為行動，讓大同育幼院的院生們在更舒適的環境中安心成長，也期盼藉此拋磚引玉，邀請社會大眾一起關注弱勢兒童少年的需求，讓每一盞燈、每一份愛，都成為他們前進路上的力量與希望。

更多新聞推薦

● 中吉外長聯合聲明稱「台灣是中國的一部分」 外交部嚴正譴責