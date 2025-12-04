台電北西區處關懷弱勢 致贈寒冬禮品及慰問金





歲末寒冬之際，台電北西區處為善盡企業社會責任，由徐進福處長率副處長梁國珍等同仁前往新莊區社會福利服務中心，致贈弱勢朋友寒冬禮品及關懷慰問金，展現台電回饋鄉里、關懷弱勢族群的心意，並提前祝賀他們聖誕佳節快樂！

徐進福表示，歲末寒冬之際，社會上存在著許多被忽視的角落，因法規或本身條件等限制，難以尋求正規的管道申請補助，這些弱勢邊緣團體往往需要我們更多的關懷與幫助。北西區處特與新北市新莊區社會福利服務中心協同合作，針對因資格不符無法申請補助、或家庭遭逢變故、生活陷入艱困而急需協助的弱勢族群，致贈每人5,000元慰問金，並發送圍巾讓弱勢朋友們能有個溫暖的冬天。

徐進福強調，台電公司除肩負穩定供電之任務與提供民眾生活便利的電力，也持續付出實際行動，關懷公益團體及弱勢族群，讓電力與愛心傳遞到社會每一個角落。期盼此舉能喚起社會各界共同關懷公益團體及弱勢族群，並藉此讓弱勢朋友感受到台電不僅送電也送愛心，是有溫暖的愛心企業。

