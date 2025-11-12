台電北西區處防颱總動員 馳援宜蘭豪雨重創
【民眾新聞葉柏成新北報導】宜蘭地區昨〈11〉日遭大豪雨重創陸續傳出停電災情，累計逾7000戶停電，繼山陀兒、凱米、丹娜絲等颱風後，北西區處再度跨區支援宜蘭區處，今〈12〉日上午9時30分動員搶修工班攜大口徑抽水機、發電機數具及吊臂車等搶修機具前往宜蘭區處，協助電力修復。
台電北西區處處長徐進福表示，該處因應鳳凰颱風已於7日、10日召開兩次颱風整備會議，指揮服務區內防颱整備工作，盤點近百名人力及34輛工程車、7輛吊臂車、11輛昇空車、10具發電機、15具抽水機等設備嚴陣以待，目前服務區內尚無重大停電災情發生。
他指出，北西區處已完成颱風整備任務並保留充足人力持續戒備、嚴陣以待，秉持著「台電一家」的精神，將部分人力調派宜蘭區處支援搶修工作，以利盡早完成復電作業。徐進福也強調，同仁務必注重工作及交通安全，搶修作業中須注意自身狀況，完成任務後平安歸來。
徐進福呼籲民眾，加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌造成斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或觸碰。同時也提醒提供配電場室用戶，若有淹水之虞場所，應備置防範水患因應措施。尤其是抽水站等場所，請及早自備發電機或不斷電設備。若遇大範圍淹水，可請求新北市政府應變中心協助，以利縮短停電時間，儘速復電。
民眾也可透過台電公司網站http://www.taipower.com.tw於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用。
他指出，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，優先修復政府、國防、醫療、重要民生設施(含電廠周邊)等關鍵設施，緊接著恢復對一般用戶的供電，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。
