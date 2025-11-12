台電南區處成立災變中心防颱

台南區處巡修工程車已整裝出發至台南沿海地區、全力防守用電安全。(台電台南區處提供)

記者王勗∕台南報導

因應鳳凰颱風來襲，台電台南區處十二日上午已成立災害應變中心，盤點人力、車輛及設備，同時針對颱風影響範圍的南市沿海地區如佳里、七股、安南、西港等部署搶修人力，全力做好防颱準備、守護民眾用電安全。

颱風來襲，台南區處各巡修部門已進行預防性樹木修剪及桿上礙子、鐵配件清洗作業，以防止鹽塵害造成事故停電、瞬間強陣風導致樹木碰觸停電等，同時針對轄區內各變電所進行特別巡視。指示運河、安順地區等低漥地區變電所做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成各變電所抽水機測試。

台電台南區處表示，鑑於鳳凰颱風對沿海地區影響，台電人員也將針對佳里、七股、安南、西港等地加強防範、隨時派員搶修保障民眾用電。台電台南區處指出，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，若民眾家中與附近住戶皆停電，系統會即時回報台電人員前往搶修，籲請民眾耐心等候不需急著報修。如有零星停電事故，民眾可至台灣電力ＡＰＰ或台電官網「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊。也可撥打一九一一客服專線或台南區處停電通報電話(06-2160121)查詢。

台電強調，針對颱風造成停電事故，所屬人員將積極搶修盡快復電，依「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線、變壓器」先後原則復電，優先針對火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站(抽水站)及電話通信等公用設施，其次為一般用戶順序安排搶修。搶修進度可能受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾多加體諒。