▲台電南投區營業處響應捐血公益，號召同仁與民眾熱情挽袖。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為響應台中捐血中心「捐血有你，愛在延伸」公益活動，台電南投區營業處於9日在營業處前廣場設置行動捐血車，號召台電同仁、洽公民眾及鄰近社區住戶熱情挽袖捐血，以實際行動支持醫療用血需求。活動現場氣氛熱烈、人潮踴躍，充分展現社會大眾的愛心與行動力。

活動當天，凡完成捐血的民眾皆可獲贈7-ELEVEN商品卡，感謝捐血人無私付出、熱血相挺。同時，台電南投區營業處也把握機會推廣「台灣電力APP」，現場安排專人協助民眾操作，介紹用電查詢、線上申辦、停電通報及報修等智慧化服務，讓公益行動結合數位便民措施，提升民眾生活便利性。

台電南投區營業處表示，血液是臨床醫療不可或缺的重要資源，透過定期舉辦捐血活動，不僅能即時挹注血庫存量，也能凝聚同仁與社區力量，發揮企業正向影響力。未來將持續結合公益關懷與智慧服務推廣，落實企業社會責任，以實際行動守護生命、回饋社會。

此次活動亦獲得台電南投區營業處志工團隊齊心響應，主動投入現場協助與宣導，以行動傳遞溫暖與關懷，並呼籲社會大眾踴躍參與捐血行列。主辦單位強調，「熱血上線、愛心不斷電」，一袋血就是一份希望，在行動捐血車中流動的，不只是血液，更是你我對社會最真誠、最持續的付出。