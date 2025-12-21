台電南投區處攜手大里園區聯合歲修

台電南投區處轉述，為確保經濟部大里產業園區穩定用電品質，全面強化供電系統韌性，該處二十一日攜手園區內廠商共同辦理聯合歲修作業，透過系統性檢修與設備更新，為園區產業發展提供更可靠的電力後盾。

台電南投區處表示，本次歲修範圍涵蓋大里產業園區之仁化、塗城等二所配電變電所之所屬部分饋線設備，作業內容包括老舊線路設備提前汰換、開關及接頭全面檢點、地下電纜蟻害防治、自動化線路開關設備測試，以及用戶端計量設備檢查等項目，同時也請園區廠商配合辦理自備線路設備檢測，確保整體供電系統由外而內全面強化。

由於歲修檢測作業須配合停電進行，為降低對廠商營運與產線排程的影響，台電南投區處在經濟部產業園區管理單位及廠商協進會的協助下，事前與園區廠商充分溝通協調，採取一次性聯合停電、同步完成歲修的方式，讓供電設備的檢測、保養與汰換一次到位，兼顧施工效率與用戶需求，達成雙贏。