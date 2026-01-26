台電南投區處攜手華山送愛心年菜 溫暖陪伴孤老迎新春寒冬送暖行動
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】歲末年終、農曆春節將至，寒流一波波來襲，當多數家庭忙於採買年貨、準備圍爐之際，南投縣內仍有不少獨居長輩與弱勢家庭，因缺乏親人陪伴，無法在除夕夜共享一頓溫暖的年夜飯。
▲台電南投區處攜手華山送愛心年菜，溫暖陪伴孤老迎新春寒冬送暖行動。
為主動關懷轄內弱勢族群，讓長輩在寒冬中感受到社會溫暖，台電南投區處秉持「送電也送溫暖」的企業理念，再度攜手華山基金會，共同發起愛心年菜募集行動，以實際行動傳遞關懷，陪伴孤老迎接嶄新的一年。
今（26）日，台電南投區處由處長張毓哲率領志工服務團隊、同心園地園丁及全體員眷共同響應活動。張毓哲表示，天氣愈發寒冷，更提醒社會上仍有許多需要被關心的角落，此次響應華山基金會愛心年菜活動，號召同仁一起加入行善行列，在歲末年終之際送出一份溫暖與祝福。每認捐一份新臺幣1,000元的孤老年菜，不僅能為獨居長輩準備豐盛的年節餐食，也象徵送上滿滿的關懷與祝福。
華山基金會表示，將由義工於農曆年前親自將年菜與年禮送達長輩家中，並於年後再度探訪致贈元宵，讓獨居長輩在春節前後都能感受到持續不間斷的陪伴與照顧，安心迎新年。
台電南投區處指出，未來將持續與社福團體攜手合作，善盡企業社會責任，讓關懷不間斷，將溫暖與希望送進南投每一個需要的角落。
