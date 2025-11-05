台電南投關懷弱勢 捐助清寒家庭

台電南投溫馨探訪捐助弱勢家庭，不僅送上紅包，更點亮長者臉上的笑容。（圖：台電南投區處提供）

為積極投入地方公益、落實企業社會責任，台電南投處長張毓哲與工會常務理事林錫輝攜手辦理「一一四年度急難救助清寒家庭捐助活動」，由處長親自率領同仁前往集集鎮及鹿谷鄉關懷由村里長轉介的八戶弱勢家庭，各捐給五千元急難救助金，以實際行動，傳遞社會關懷與溫暖。

本次活動受捐助對象共八名，均為經當地村里長轉介之急需協助民眾。昨（五）日活動當天，鹿谷鄉鳳凰村村長劉志成及南投縣集集鎮民代表簡鈴惠也特別到場共同關懷，感謝台電長期對地方弱勢的照顧與支持，現場氣氛溫馨感人。

台電南投區處表示，期盼透過此活動，能在生活困頓時刻給予受助者即時援助與精神鼓勵，讓愛與關懷在地方社會中持續傳遞。活動共捐助金額新臺幣四萬元整。除現場慰問與金援外，也表達誠摯問候，展現台電對地方社會的關懷之心。

台電南投區處長張毓哲表示，台電不僅肩負穩定供電的使命，更重視與社區鄰里的互動與照顧。未來將持續推動各項公益活動，結合工會及地方資源，讓社會角落的弱勢族群感受到更多關懷與支持，共同營造溫暖、友善的社會環境。