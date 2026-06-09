台電南部發電廠攜手華山基金會 端午送愛關懷在地弱勢長者

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▲台電南部發電廠與華山基金會合作舉辦「端午節關懷弱勢老人活動」，副廠長張智信親自率領電廠同仁深入社區關懷在地獨居及弱勢長輩。(記者何弘斌攝)

端午佳節將至，台灣電力公司南部發電廠秉持「關懷弱勢、回饋社會」的精神，於九日上午與華山基金會合作舉辦「端午節關懷弱勢老人活動」，由南部發電廠副廠長張智信親自率領電廠同仁，深入社區關懷在地獨居及弱勢長輩，在端午佳節前夕送上最溫暖的祝福與陪伴。

活動期間，張智信副廠長與志工們逐一拜訪長者，並親自致贈八十三份精心準備的「端午節關懷禮」，內含應景物資與節日禮品，讓長輩們也能感受到濃厚的節慶氣氛與溫暖的社會關懷。

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台電南部發電廠副廠長張智信表示，台電除了肩負穩定供電的責任，更積極投入地方公益；高齡化社會來臨，弱勢與獨居長者的關懷需要更多社會力量的挹注。這次特別感謝華山基金會的鼎力協助，讓南部電廠有機會將溫暖送到最需要的角落。未來南部發電廠將持續深耕在地、實踐企業社會責任，讓愛心與電力一樣，源源不絕傳遞到社會的每個角落。

除了物資上的實質協助，南部電廠同仁更發揮愛心，親切地為每位長者量測血壓、關心他們的身體健康，並貼心叮嚀夏季防暑與日常保健照護；接受關懷的長輩們臉上洋溢著感動的笑容，說道：「謝謝您們利用佳節前來探望，謝謝」！

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