台電去年大賺729億創史上新高 但還有令人憂心的事

台電27日召開董事會通過2025年財報，確定稅後盈餘達729億元，不僅優於先前預估的600億元，更一舉超越2015年的617億元紀錄，創下「史上最賺的一年」。經濟部內部坦言，今年4月、10月兩次電價檢討，幾乎確定可不漲電價。

電表。（示意圖／PIXABAY）

台電副總蔡志孟說明，2025年轉虧為盈主要來自三大因素。首先是燃料成本走跌，天然氣價格走軟至每百萬BTU（英制熱值單位）僅12美元，煤價也降至100美元出頭，支出減少約3、4百億元，這是最主要的挹注來源。其次是政策性負擔降低，過去台電給予學校、公用路燈、社福機構等優惠電價補貼，現已回歸各事業主管機關如教育部、衛福部等編列負擔，省下144億元。第三則是業外收入增加，包括資產活化、線路補償費、轉投資煤礦事業等非電業收入，貢獻了137億元。

台電表示，往年非夏月電價的12月期間都會賠錢，2025年12月竟然有小賺，才讓整年盈餘高於預期。若從歷年財報盈餘數字來看雖是史上最賺一年，但就算納入「電價調漲」因素，應以「本業」賺448億元較為精準，其餘是業外成績亮眼、政策性負擔降低因素，與過去比較基礎並不相同。

2022年至2024年因俄烏戰爭導致國際燃料價格大幅上漲波動，天然氣價、煤價等成本持續攀升，台電連續三年虧損，累積虧損最多達4229億元，為史上新高。儘管期間四次調升工業電價、兩次微調民生電價，加上2025年10月近期最後一波民生電價小調，最近4年共5度調漲電價，但仍無法打平台電虧損。政府近兩年三度編列1000億元預算撥補台電，均遭到立法院封殺。

台電強調，729億元獲利都會拿去補虧損，扣除後公司累虧仍有3500億元之多，要打平還要很多年。依過去規定，台電在扣除合理利潤後，必須把「超額盈餘」提撥進入電價穩定準備基金，替未來燃料的波動預備。但2025年底電價費率審議會已決議，在台電近3年累計虧損未打平前，如果有「超額盈餘」，可先拿去補虧，不用提存到「電價穩定準備基金」，優先改善財務體質。

由於今年燃料成本初估跟2025年差異不大，台電2025年、2026年都賺錢機會極大。至於有無可能降價，台電強調，俄烏戰爭仍未結束，燃料成本波動仍大，還不能掉以輕心，即使今年賺錢，也會用於彌平3500億元累虧。

