台電去年賺729億創單一年度最賺 累虧仍3500億

台電今天（27日）召開董事會並通過台電2025年財報，稅後盈餘新台幣729億元，其中包含業外收入約140億元，寫下單一年度最賺紀錄，超越2015年的617億；不過，即便去年盈餘全數填補，累虧仍有約3500億，將持續強化財務體質，確保國內穩定供電。

台電今天召開董事會並通過台電2025年財報，確認年度稅後盈餘729億元，其中業外收入約140億元，約占20%，包含房地活化及轉投資事業等開源節流的精進作為；剩餘近600億元為電業收入。如與合理利潤近300億元相比，增加約300億元。

台電表示，近年為穩定民生物價，持續吸收俄烏戰爭導致國際燃料價格飆漲成本，產生超過4200億元鉅額累計虧損，因此，去年盈餘將用於填補累虧。

台電指出，台電僅於2023年獲疫後特別預算補貼500億元，2023、2024年政府編列穩定供電建設方案共2500億元，皆用於投資電源開發及提升電力系統韌性，因而去年盈餘填補後尚有約3500億元累虧，將持續透過精進燃料採購、活化資產等開源節流措施強化財務體質，確保國內穩定供電。

台電補充，台灣目前住宅平均單價每度2.89元，仍遠低於日本每度電（折合新台幣）7.73元及韓國每度3.96元；工業平均電價每度4.27元，相較日本每度5.87元及韓國每度4.96元度，仍具國際競爭力。