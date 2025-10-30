台電參展國際智慧能源週！「綠電宇宙」免費體驗 再嚐RE30概念特調
來場「綠電宇宙」電力交易模擬免費體驗吧！「2025台灣國際智慧能源週」正在北市南港展覽1館舉行，台電今年以「綠電」為主題參展，參觀者只要透過手機進入遊玩頁面，即可化身綠電業者，選擇風、光、地熱、儲能等能源，打造專屬綠電案場，累積電力值後，還可參與市場競標，讓你實際體驗綠電從產出到交易的過程。
完成互動體驗（如上圖，台電提供），即可獲得精美好禮，更有機會品嘗以甘蔗與美式咖啡採30/70比例調和，象徵「RE30」的概念飲品，營造視覺、味覺並進的沉浸體驗。（如下圖，台電提供）
近年隨著淨零轉型與綠電市場開放趨勢，台電已從傳統電力供應者，轉型為「電力物流平台」的新定位。本次台電展區即以「綠電」為主題，分為創能、儲能、節能及電力交易四大面向，以「物流運輸」象徵電網系統，視覺化呈現綠電從產出、儲存與調度，延伸到節能及銷售交易的過程。
台電表示，電網是全民共享的重要資產，持續強化電網系統，提供穩定電力支持國內民生產業發展。
台電介紹，「創能區」將風、光、水力等再生能源以物品形式收納於物流箱中，並以商品選購形式介紹小額綠電與RE30等協助國內企業減碳的電力商品。（如下圖，台電提供）
「儲能區」採白色展間設計，打造身處儲能設備的沉浸感，透過互動裝置可一窺電力流動與電網系統運作；「節能區」則以實際案例呈現深度節能成果，現場介紹節能診斷服務內容，邀請企業以行動響應節能減碳。
台電「電物流」特展自即日起至10月31日於南港展覽1館4樓「淨零永續展」M0519攤位展出（每日10-17時，31日10-16時），現場除深入解析綠電，展期間更規劃舉辦每日交流講座，主題涵蓋深度節能、RE30、小額綠電及電力交易平台等，有興趣民眾，不妨動身逛展去。
（台電廣告）
其他人也在看
秋意漸濃、氣溫驟變，換季乾癢、睡不好、關節痠？用香氣鬆開身心靈
秋意漸濃、氣溫驟變，許多人都感覺「身體跟不上季節的節奏」──皮膚開始乾癢、夜裡翻來覆去睡不安穩，甚至清晨起床時關節發緊痠痛。 芳療師Doris表示，每年換季時，最常見的三大身心困擾就是「皮膚乾、睡不好、關節痠痛」，這些看似小毛病，其實是身體在提醒我們需要放慢腳步，重新平衡節奏。 換季睡不好、情緒易敏？用樹脂香氣鬆開身心「季節變化對情緒與睡眠的影響，往往比我們想的更深。」Doris指出，秋冬時節常見失眠、焦慮與易怒現象，適合運用帶有樹脂調的香氣來安撫心緒。 可以用以薰衣草、秘魯香脂、安息香、乳香、玫瑰天竺葵等多種精油調配而成的精油，因為溫暖的樹脂氣息帶來修護與安定，搭配薰衣草與玫瑰天竺葵的柔和花香，皆能舒緩緊繃，以及幫助入眠好睡。 基底油可以選擇摩洛哥堅果油、椰子油、榛果油、甜杏仁油等植物油，為乾燥肌膚補足滋潤。建議於夜晚入睡前，緩緩塗抹於全身，或畫圈按摩於胸口、腹部，讓香氣在呼吸間釋放壓力，陪伴身心緩緩進入夢鄉。 秋高氣爽出遊必備，柑橘香氣喚醒愉悅能量Doris建議，戶外活動或運動後可使用以清新果香類的精油，舉例來說，像是含多種柑橘精油，包括萊姆、甜橙、苦橙、檸檬等味道，能散發出愉悅香常春月刊 ・ 1 天前
6都僅台北無生質能源廠 林延鳳籲加速規劃、別重演台中廚餘危機
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 台北市議員林延鳳今（29）日質詢台北市長蔣萬安時指出，非洲豬瘟凸顯廚餘處理問題，台北市為6都中唯一沒生質能源廠，且3座焚化爐使用年歲已久，萬一非洲豬瘟發生在台北，要如何處理廚餘？難道要像台中市一樣挖洞埋起來？她要求台北市府，應規劃設立生質能源廠。 林延鳳說，台北雖然沒有比較沒有養豬戶，但有很多商業活動與餐廳，市府應提...匯流新聞網 ・ 1 天前
全球布局 綠岩能源攜手泰國推動光儲整合專案
綠岩能源集團（7833）董事長葉孟恒指出，積極進行全球布局，海外拓展再傳捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電；此外，也同步揭示五大能源解決方案與兩大智慧平台系統。葉孟恒指出，綠岩能源海外拓展再傳捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及自由時報 ・ 1 天前
全台首例！蝦皮無人店收銀機整台被搬走 警破獲成功抓2嫌
[Newtalk新聞] 新竹縣湖口、新豐地區今年8月間發生多起竊案，更出現全台首起蝦皮智取店自助收銀竊盜案，嫌犯以工具拆卸將整台蝦皮智取機後搬上車，取車錢後載往新豐海邊棄置，新湖警分局經過多日追查，將涉案的49歲馬男與44歲歐男2名嫌犯逮捕送辦。 新竹縣政府警察局新湖分局指出，今年8月間陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車竊案頻傳，期間更接連發生多起「蝦皮智取店自助收銀機」遭竊案件。由於蝦皮智取店自助收銀機遭竊為全台首例，新湖分局成立專案小組全力偵辦。 警方調閱周邊監視器影像發現，同一組犯嫌接連犯案，行跡遍及新豐、湖口兩地，透過工具將整台蝦皮智取機拆卸後搬上車，得手後載往新豐海邊棄置於樹叢間，企圖湮滅證據。 嫌犯行蹤不定，且不斷竊車更換交通工具，但專案小組持續比對監視畫面及沿線影像，最終鎖定49歲馬男與44歲歐男，報請新竹地方檢察署指揮偵辦，日前將2人拘提到案，查扣犯罪工具及毒品等證物。 新湖分局指出，2人先後竊取汽、機車作為犯案代步工具，除犯下多起交通工具竊盜外，更大膽竊走整台智取機棄置海邊。全案依涉嫌「刑法」加重竊盜罪及「毒品危害防制條例」移送地檢署偵辦。查看原文更多New新頭殼 ・ 1 天前
爆綠營關切「證詞對柯文哲有利」！張景森嘆圖利讓官員變殭屍：不想變卑鄙的人
台北地方法院（台北地院）持續開庭審理京華城及前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，28日傳喚被告柯文哲、前競選總部財務長李文宗；午後傳喚被告威京集團主席沈慶京；午後出庭作證的前政務委員張景森表示，在在政府部門時他都在圖利陰影下做事。張景森今（30）日在臉書表示，許多綠營朋友關心他出庭時，「證詞似乎對柯文哲有利」，但他要說明，在柯文哲被起訴的多條罪名中，如收賄、背信、......風傳媒 ・ 1 天前
民眾黨拍板了！2026首波議員提名人選名單曝光
2026年九合一選舉，民眾黨今日拍板通過第一波議員提名名單，主要以現任議員為主，包括北市4席、竹市2席，另香山區則提名中央委員葉國文挑戰市議員選舉。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
入秋以來最大降溫！東北季風恐影響至下週六 北台3地區低溫下探18度
中央氣象署指出，今（31）日鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；北臺灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
1週內2波東北季風報到 低溫探20度、這3天雨勢最大
未來一週台灣主要受東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主！中央氣象署表示，今日東北季風增強，北部、宜蘭與花東氣溫下滑，週日夜間至下週二清晨為這波最涼，低溫下探約20度。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
機車齒輪油多久換一次？自己動手更換很麻煩嗎？如何檢查空氣濾清器？│機車小百科
先前教大家DIY更換機車機油，接著輪到齒輪油了，究竟齒輪油有什麼用途？多久該換一次呢？另外，本篇也要教大家檢查空氣濾清器，全都想自己動手DIY省錢？本文一次告訴你怎麼做！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 15 小時前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 19 小時前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 1 天前
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化SiCAR愛車酷 ・ 1 天前