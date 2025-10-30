台電參展國際智慧能源週！「綠電宇宙」免費體驗 再嚐RE30概念特調

來場「綠電宇宙」電力交易模擬免費體驗吧！「2025台灣國際智慧能源週」正在北市南港展覽1館舉行，台電今年以「綠電」為主題參展，參觀者只要透過手機進入遊玩頁面，即可化身綠電業者，選擇風、光、地熱、儲能等能源，打造專屬綠電案場，累積電力值後，還可參與市場競標，讓你實際體驗綠電從產出到交易的過程。

完成互動體驗（如上圖，台電提供），即可獲得精美好禮，更有機會品嘗以甘蔗與美式咖啡採30/70比例調和，象徵「RE30」的概念飲品，營造視覺、味覺並進的沉浸體驗。（如下圖，台電提供）

近年隨著淨零轉型與綠電市場開放趨勢，台電已從傳統電力供應者，轉型為「電力物流平台」的新定位。本次台電展區即以「綠電」為主題，分為創能、儲能、節能及電力交易四大面向，以「物流運輸」象徵電網系統，視覺化呈現綠電從產出、儲存與調度，延伸到節能及銷售交易的過程。

台電表示，電網是全民共享的重要資產，持續強化電網系統，提供穩定電力支持國內民生產業發展。

台電介紹，「創能區」將風、光、水力等再生能源以物品形式收納於物流箱中，並以商品選購形式介紹小額綠電與RE30等協助國內企業減碳的電力商品。（如下圖，台電提供）

「儲能區」採白色展間設計，打造身處儲能設備的沉浸感，透過互動裝置可一窺電力流動與電網系統運作；「節能區」則以實際案例呈現深度節能成果，現場介紹節能診斷服務內容，邀請企業以行動響應節能減碳。

台電「電物流」特展自即日起至10月31日於南港展覽1館4樓「淨零永續展」M0519攤位展出（每日10-17時，31日10-16時），現場除深入解析綠電，展期間更規劃舉辦每日交流講座，主題涵蓋深度節能、RE30、小額綠電及電力交易平台等，有興趣民眾，不妨動身逛展去。

