台電取消最低節電獎勵 「150萬戶受影響」上路時間曝

台電日前公布2026年節電獎勵制度調整方案，宣布今年12月23日起，正式取消實施長達11年「最低節電獎勵金」制度，回歸「節電愈多、回饋愈多」原則，預估每年可改善台電財務約4億元，同時約有超過150萬戶用電戶將受到影響。

為鼓勵住宅、國中小學及部分幼兒園節電，台電2008年實施節電獎勵制度，最初採用依節電率折抵電費；2014年改為以節電度數計算回饋，每節省1度電可獲得0.6元獎勵，並設計每期最低84元的保底機制，只要比去年同期節省1度電即可獲得最低獎勵。

不過台電說明，最低獎勵制度實施多年後，逐漸出現不公平情形。目前全國節電獎勵登錄戶數約507萬戶，近3、4年平均每年節電約17億度，發放獎勵金約13至14億元，但統計顯示，約73％的用戶僅領取最低84元獎勵，實際節省的電量卻僅占總節電量約25％，出現「省1度與省140度拿同樣獎勵」的情況。

台電強調，為落實節電效益並提升激勵效果，因此決定取消最低獎勵金，讓真正大量節電的用戶獲得更合理回饋。新制上路後，過去領取最低獎勵的約150萬戶，用電回饋金將依實際節電量計算，平均獎勵金將從84元降至約30元。

台電也指出，新制度仍維持每節省1度電回饋0.6元不變。以2024年數據為例，全台約1300萬戶次住宅用戶參與節電獎勵，平均每戶每期節電約135度，依新制計算，每期可獲得約81元獎勵，對高節電戶更為有利。

為降低衝擊，台電表示已設置緩衝期，凡電費計費期間涵蓋今年12月22日以前者，仍適用舊制。以雙月出帳用戶為例，將自2026年3月起全面適用新制；每月出帳用戶則自2026年2月起適用。

台電提醒，節電獎勵相關資訊與用電狀況，皆可透過「台灣電力APP」即時查詢。已完成登錄的用戶無須重新登記，若曾暫停用電或終止契約，復電後須重新登錄，才能繼續參與節電獎勵方案。

