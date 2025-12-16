台電取消節電最低獎勵金 估年省4億元、150萬戶受新制影響

台電今（16）天公布2026年節電獎勵制度，將自今年12月23日起取消最低獎勵金（84元）制度。（圖：資料照）

台電今（16）天公布2026年節電獎勵制度，將自今年12月23日起取消最低獎勵金（84元）制度，改以實際節電1度、回饋0.6元，估150萬戶受新制影響。台電表示，調整獎勵制度目的在落實「節電越多、回饋越多」的公平原則，鼓勵用戶自主節電，估計每年可改善台電財務約4億元。

台電統計，去年節電獎勵登錄戶約500萬戶中約150萬戶適用最低獎勵金，平均只省約50度（84元相當於要省140度），新制上路後，節電獎勵回饋將從84元降至30元。台電副總經理蔡志孟指出，台電自2008年開始實施節電獎勵，最初是按節電率扣減電費，2014年改以節電度數計算回饋，每省1度電獎勵0.6元

廣告 廣告

為增加誘因，台電設計每期（2個月）最低獎勵84元機制，意即與去年同期相比，只要省1度電就可拿到84元回饋。蔡志孟不諱言，只節1度電和節電140度「都給84元」，沒有落實「節電越多、回饋越多」原則，因此將取消最低獎勵金，並搭配App節電預測、節電挑戰等措施，鼓勵用戶自主節電。

台電發言人黃美蓮解釋，根據統計，獲得最低獎勵金的戶次（登錄戶每年6戶次）占73%，但節電量僅占整體25%，顯然最低獎勵金制度存在不公平問題，因此台電決定改革節電獎勵措施。新制維持省1度電0.6元回饋，並維持登錄制度，登錄方式包括透過官網、臨櫃或1911專線申請。

蔡志孟提到，台電持續配合政府深度節電制度，維持省1度電，回饋0.6元，以平均住宅電價單價2.89元來看，0.6元回饋相當於21%，未來新制上路後，台電財務可望改善4億元，也會持續評估若用戶節電比率越高，可能祭出額外獎勵。

節電獎勵自2018年起採登錄制度，黃美蓮指出，目前登錄戶數507萬戶，近3、4年平均每年省電約17億度電，發出13億到14億元獎勵金。台電推動節電獎勵誘因和國外電業雷同，且國外電業獎勵會設限額，台電無設定上限。

台電說明，新制度調整設有緩衝期，若帳單計費期間包含2025年12月22日以前，仍適用舊制。以一般住宅用戶為例，電費帳單計費期間起始日自2025年12月23日起適用，即兩個月一期的帳單將自2026年3月起改採新制度；每月出帳的用戶，則自2026年2月帳單起適用。