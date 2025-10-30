台電台中區處挹注營養午餐費助偏鄉孩童成長

台電台中區處秉持著回饋社會、照顧弱勢的精神，多年不間斷地給予許多弱勢團體關懷與協助！昨（三十）日上午，台電台中區處顏錦義處長特地帶領台中區處同仁及志工前往位於外埔偏鄉地區的鐵山國小，致贈台電的愛心捐款四萬元，響應學校的「免費營養午餐供應計畫」，希望協助學校辦理免費營養午餐，為照顧地方學子略盡棉薄之力！顏處長也接受鐵山國小校長陳克韋致贈感謝狀，希望能夠藉此活動號召更多在地企業一起來關心學童的成長。（見圖）

台電台中區處顏錦義處長在得知外埔鐵山國小，全校學生不到百人，其中還有不少是家中經濟弱勢的學童，有部分家庭甚至連孩童每月的營養午餐經費都難以負擔，在得知學校有「免費營養午餐供應計畫」後，便立刻請同仁主動聯繫校方，響應此項愛心活動，減輕學童家庭壓力。

鐵山國小校長陳克韋表示，鐵山國小全校60名學童中，有高達3成來自受扶助的中低收入家庭，每月的費用的確會有壓力；因此自112年起發起了免費營養午餐供應計畫，招募在地企業共同捐助營養午餐。

今日的致贈活動後，陳校長也特別邀請台電同仁與學生一起共餐，當台電志工跟學童們共同享用營養午餐時，看到學童開心吃飯笑臉，也讓這些一同來辦理捐贈活動的台電同仁們備感欣慰。