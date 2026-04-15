台電台中彰化區處廣邀用電大戶節電傳授用電設備維護及省錢撇步

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▲台電台中區處與彰化區營業處今(15)日同步辦理大用戶座談會。

【記者 廖美雅／台中 彰化 報導】配合台電公司80周年慶並積極響應政府節能政策，台電台中區處與彰化區營業處今(15)日同步辦理大用戶座談會，計有百貨商場、交通運輸、傳產及科技業超過百人用電大戶代表共襄盛舉，兩區處廣邀轄內產業用戶用電大戶節電作伙來，並傳授用電設備維護及馬上省錢撇步，不僅能替用戶節省電費支出，也為節能減碳貢獻心力。

▲傳授用電設備維護及馬上省錢撇步，不僅能替用戶節省電費支出，也為節能減碳貢獻心力。

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台電台中區處長許墩貴表示，台中區處去（114）年已為18家企業量身訂做免費提供節能診斷服務，配合實際改善製程或汰換老舊耗能設備等，預計可節省約219萬餘度用電，等同省下一般用戶近600戶之全年用電量，也同時減少約1,041公噸之碳排放量，成效相當卓著。台電以專業量測儀器投入用戶之主要耗能設備進行檢測，為用戶提供節能改善報告及深度節能技術輔導，用戶亦可參考初期診斷報告建議，評估自行改善或透過「ESCO服務能量登錄平台」尋找適合的業者協助改善，或由設備商進行汰換及申請政府專案補助為之，期盼更多企業投入節能減碳行列，提升能源使用效率，共同邁向2050淨零轉型。

▲傳授用電設備維護及馬上省錢撇步，不僅能替用戶節省電費支出，也為節能減碳貢獻心力。

除傳授節電省錢撇步以外，台電也針對假日人潮聚集的公共場所用電大戶，宣導有關用戶用電設備維護及加速復電程序，此外對69kV以上特高壓大用戶也說明電力系統運轉機制及設備維護管理，讓用電大戶更加瞭解用電設備維護及加速復電之重要性。台中區處亦安排「桌邊服務」，由專業的台電員工，針對不同產業用戶的特性、用電行為及其主要用電設備等資訊，提供移轉夜尖峰用電建議，透過與用戶面對面溝通交流，即時接收用戶回饋，輔導用戶找到最適合的用電方式，並搭配台電之需量反應負載管理措施，將抑低用電成果轉換成電費回饋，共創雙贏效益。

▲傳授用電設備維護及馬上省錢撇步，不僅能替用戶節省電費支出，也為節能減碳貢獻心力。

台電表示，未來將持續強化電網韌性，提升供電穩定，在天然災害侵襲期間，或平時難以完全避免發生的事故停電，台電員工都會隨時待命、努力搶修復電，用電大戶或民眾如有深度節能服務(ESCO)或節電方面的任何問題，請撥打24小時服務專線「1911」詢問，或至台電公司各服務據點洽詢。（照片／記者廖美雅翻攝）