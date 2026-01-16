台電台南區營業處長交接 持續穩定台南供電 堅實經濟後盾

台電台南區營業處長交接，原北北區處副處長廖學智在台電專總黃銘宏監交下接過印信，宣誓就任台南區營業處處長。（記者李嘉祥攝）

▲台電台南區營業處長交接，原北北區處副處長廖學智在台電專總黃銘宏監交下接過印信，宣誓就任台南區營業處處長。（記者李嘉祥攝）

台電台南區營業處16日舉行新、卸任處長交接典禮，原處長黃明舜調任鳳山區營業處長，原北北區處副處長廖學智在台電專總黃銘宏監交下接過印信，宣誓就任台南區營業處處長；臺南市政府財政稅務局長李建賢、台灣區電氣工程工業同業公會理事長張麗在、中華電信臺南營運處總經理蔡旻宏、台灣自來水公司第六區管理副處長王年鑫均到場觀禮及祝賀。

廣告 廣告

黃明舜處長於台南區處任職期間有多項亮眼成績，包括榮獲113年度配售電系統責任中心績效甲種區處第一名，舉辦總統國宴、2024燈會在臺南、龍崎空山祭等期間穩定供電，輔導成功大學積極汰換高壓GIS設備、解決永康區用戶長期電壓閃爍問題、提升民眾用電品質，饋線自動化提前達標，及積極推動區域巡修制度，成立安和巡修課等；去年7月丹娜絲颱風最強陣風高達17級，造成轄內636根電桿斷裂、539根傾斜，斷線3623檔，停電戶數高達345585戶，動員300餘人次搶修，黃明舜處長全力調度搶修復電，獲得中央及市府雙重肯定，於臺南市丹娜絲颱風感恩會榮獲市長頒贈感謝狀。

李建賢局長代表市府感謝台電對電力開發及供應民生用電的重大貢獻，特別在丹娜絲颱風期間，黃明舜處長全力支援、不眠不休地調度搶修復電，維護民眾權益，以及再任3年多來為了大臺南穩定供電無私付出，新任廖學智處長上任後也希望能持續支持，讓大臺南走向更璀璨的未來。

黃銘宏專總肯定黃明舜處長帶領臺南區處團隊努力，不僅提供穩定電力，並推動多項重要績效工作，卓越表現獲得市政府及民眾認同與肯定；新接任的廖學智處長擁有豐富閱歷，先前在台南區處服務期間配合市府政策打下的基礎，未來規劃施政方針應可無縫接軌、游刃有餘。

台電指出，廖學智處長資歷豐富，曾任苗栗區處、台南區處電務副處長，於北北區處服務期間屢有建樹，包括因應北投士林科學園區北士科用電需求推進文林一次配電變電所興建；配合淡江大橋興建工程完成周邊申請用電案件，使工程順利達成階段性目標；為舒緩松湖地區供電瓶頸完成東興變電所主變壓器改壓工程，並成立施工班以因應新市鎮及重大交通建設發展；在職業安全衛生制度推動上的績效與創新作為獲頒「114年度臺北市勞動安全獎」及「114年度勞動部推行職業安全衛生優良單位」第二名；丹娜絲颱風期間指派線路課工作班支援嘉、南區處，楊柳颱風期間支援台東區處搶修，展現台電一家精神。

廖學智處長強調，回到臺南區處擔任處長一職，會帶領團隊創造優良績效，持續穩定供電、維護用戶用電品質，成為臺南地區經濟發展重要後盾。