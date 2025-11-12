台電台南區處成立災害應變中心戒備防颱 沿海部署搶修人力守護用電安全

台電台南區處成立災害應變中心，針對沿海地區可能受影響範圍預先佈署搶修人力，全力做好防颱準備。（記者李嘉祥攝）

因應鳳凰颱風可能造成的影響和災害，台電台南區處各巡修部門預先進行預防性樹木修剪及桿上礙子、鐵配件清洗作業，防止鹽塵害造成事故停電、瞬間強陣風導致樹木碰觸停電，亦針對轄區內各變電所進行特別巡視，並針對較低漥地區的變電所如運河及安順做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成各變電所抽水機測試。12日上午並成立災害應變中心，區處長黃明舜與同仁確認路線供電情形及盤點人力、車輛及設備，並針對沿海地區可能受影響範圍如佳里、七股、安南、西港等區佈署搶修人力，全力做好防颱。

台電台南區處表示，有鑑於過去颱風期間常發生樹枝或招牌因遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修等意外狀況，提醒多加強防範地下室淹水，並加強固定廣告招牌看板及帆布、取下懸掛物及修剪樹枝，除呼籲提供配電場所用戶，應設置防水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，也提醒如遇電線或防護線管掉落與電線外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電台南區指出，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電會盡速派員搶修；若發生零星停電事故可利用「台灣電力APP」或登入台電官網「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊，只要輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，若不方便使用網路，台電亦提供1911客服專線或可撥打本區處停電通報電話06-2160121。

針對颱風造成的停電事故，台電說明會積極搶修，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→變壓器」原則來進行，並以火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站抽水站及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，但搶修進度會受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。