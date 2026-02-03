台電台南區處捐款挹注華山、創世 關懷獨老送年菜與紅包

台電台南區處員工捐款挹注華山、創世區處長廖學智代表至創世基金會及華山基金會捐贈救助金，並關心獨居長輩的健康狀況。（記者李嘉祥攝）

台電台南區處捐助急難救助金行之有年，同仁於每年歲末年終之際自行籌募捐助金額，今年共計捐贈16萬元整，區處長廖學智3日並代表至創世基金會及華山基金會捐贈救助金，同時與華山基金會中西區社區愛心天使站長吳品儀一同拜訪關心獨居長輩的健康狀況，除送上年菜，亦溫馨叮嚀長者天氣寒冷多添衣、保重身體健康，並預祝新年快樂。

華山基金會長年關懷「失能、失智、失依」三失弱勢長輩，台電台南區處同仁響應第24屆常年服務暨「愛老人愛團圓」公益活動，關懷，凝聚愛心捐助華山8萬元，讓孤老安心過年；廖學智區處長率同仁拜訪獨居長輩，送上年節禮品與紅包並關心身體健康狀況，除叮囑長輩定時用藥、注意保暖，也祝福爺爺奶奶們常保身體健康、心情愉快，一起歡喜迎接馬到來。

吳品儀站長表示，這些長輩多因親人早逝而獨居，隨著年紀漸長身體多有病痛，急需社會大眾的關懷與協助，也感謝台電長期支持關懷獨老心意，讓長輩在年節前夕感到特別暖心。

除關懷獨居弱勢長者，台南區處同仁今年也參加創世基金會舉辦第36屆「寒士吃飽30－送禮到家」活動，另捐贈8萬元支持基金會將禮品及應急紅包送至弱勢家庭，結餘款項則轉作為植物人常年服務及物資使用。創世基金會台南分院院長孫淑媛說，近年經濟不景氣，影響大眾捐款意願，導致弱勢民眾生活條件更嚴峻，相當感謝台電雪中送炭，持續對弱勢團體付出關心。

廖學智區處長肯定台電台南區處同仁每逢歲末年終自願發起捐款活動，為弱勢族群貢獻一己之力，讓收到的家庭能感受社會的關懷與溫暖，也期盼透過這些公益活動引起大眾共鳴及響應，為弱勢族群付出更多支持與愛心。