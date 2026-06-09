台電台南區處製造業用電座談 助降營運成本及穩定電網負載

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台電台南區營業處辦塑膠及鋼鐵製造業用電座談會，助業者透過批次時間電價移轉用電，降低營運成本並穩定電網負載。（記者李嘉祥攝）

▲台電台南區營業處辦塑膠及鋼鐵製造業用電座談會，助業者透過批次時間電價移轉用電，降低營運成本並穩定電網負載。（記者李嘉祥攝）

台電台南區營業處9日舉辦塑膠及鋼鐵製造業用電座談會，邀具夜尖峰移轉潛力的高壓用戶參與，推廣「新時間電價」與「需量反應負載管理措施」，協助業者透過「批次時間電價」移轉用電，有效降低營運成本並穩定電網負載；會中安排用電服務專員提供桌邊服務，為業者量身定制建議與彈性規劃，實現用戶省電費、台電省能源創造雙贏。

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台電台南區處表示，近年再生能源發電比例顯著提升，電力系統尖峰負載時段從白天轉移至傍晚（16時至22時）；為配合此趨勢及國家能源轉型目標，台電積極推廣新時間帶電價制度，引導企業將高用電設備移至離峰時段；台南為南部工業用電重地，涵蓋南部科學園區、安平、安南及永康等工業區，區處特自112年起針對不同行業舉辦小型用電建議座談會，提供主動、貼心服務。

台電台南區處指出，座談會中除詳盡說明「時間電價時間帶介紹」、「夜尖峰用電移轉案例」及「需量反應負載管理措施」，鼓勵大用戶利用台電高壓用戶服務入口網站，即時掌握用電情況並提供與同業比較資訊情況，深入分析產業節能個案供參，同時也推廣「批次生產時間電價」搭配「需量反應負載管理措施」，讓具批次性生產製程的企業利用離峰時段連續生產，並透過需量管理優化用電負荷，降低尖峰時段壓力，達成成本節約與電網穩定。