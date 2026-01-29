台電台南區處邀名師揮毫贈春聯 金馬送福及傳達穩定供應民生用電信念

台電台南區處邀名師揮毫贈春聯，區處長廖學智率團隊祝賀金馬送福，也傳達穩定供應民生用電信念。（記者李嘉祥攝）

台電台南區處29日於服務中心營業廳舉辦喜贈春聯活動，邀楊玉秀、吳文凱、林育賢、林忠佐、李慶志、許淑芬、張峻榮、黃維民、曾玉玲及廖有睿等10位書法名家現場揮毫，吸引民眾索取，有些是早就打聽好時間專程來的，有些則是到服務中心臨櫃辦理業務時碰到，紛紛加入登記排隊行列，當天總計送出超過250幅春聯，現場充滿濃厚年節氣氛。

現場民眾先選擇喜愛的對聯，再請老師現場揮毫；台南區處也請書法老師現場寫下「家家燈火家家慶 處處台電處處情」對聯，傳達台電提供穩定民生用電的堅持與信念。

台電台南區新任處長廖學智表示，區處於春節前夕均會舉辦名家揮毫贈春聯活動，迄今已10年有餘，成為民眾引頸期盼的年節前重要活動；經過名家寫意揮灑，一紙筆墨就變成祝賀民眾新春快樂的最佳賀禮，不僅發揚傳統書法藝術之美，還能增加與民眾互動機會。

廖學智處長也到服務中心營業廳祝賀民眾新年快樂，不忘提醒現場用戶，若有相關業務卻不便臨櫃辦理時，可使用手機下載台灣電力APP，綁定電號即可繳交電費、停電報修及查閱用電資訊，享受方便又即時的服務。