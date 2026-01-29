台電台南區處邀大師揮毫贈春聯 祝賀馬年行大運

台電台南區處舉辦贈春聯活動，洽公民眾踴躍參與索取。（圖：台電台南區處提供）

台電台南區處於今（29）日上午於服務中心營業廳舉辦喜贈春聯活動，現場洽公民眾踴躍參與索取。台電台南區處處長廖學智表示，區處在春節前夕贈送名家揮毫作品，不僅發揚傳統書法藝術之美，還能增加與民眾互動的機會，經過名家寫意揮灑，一紙筆墨就變成祝賀民眾新春快樂的最佳賀禮。

今年邀請十位書法名家有楊玉秀、吳文凱、林育賢、林忠佐、李慶志、許淑芬、張峻榮、黃維民、曾玉玲及廖有睿大師，現場揮毫贈送春聯，共計送出超過兩百五十幅，拿到手寫春聯的民眾相當開心，期待新年前夕用以布置張貼！

廣告 廣告

處長廖學智表示，台電台南區處舉辦贈送春聯活動已十年有餘，民眾引頸期盼、甚至自行提前詢問舉辦時間的重要活動。民眾先選擇喜愛的對聯，再請老師現場揮毫，現場熱鬧非凡。台南區處也請老師現場寫下「家家燈火家家慶 處處台電處處情」對聯，傳達台電提供穩定民生用電的堅持與信念。

廖學智處長在服務中心營業廳祝賀民眾新年快樂，同時也不忘提醒現場用戶，若有相關業務卻不便臨櫃辦理時，歡迎民眾多加使用台灣電力APP，可繳交電費、停電報修、查閱用電資訊等，趕緊使用手機下載並綁定電號，立刻享受方便又即時的服務。（陳婉玲報導）