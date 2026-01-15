台電員工上班傳憾事 康裕成感念台電職人守護電網

康裕成身為台電員工子女，對台電眷屬與親人生離死別的痛，特別能感同身受，也深知台電對員工的照顧。 圖：高雄市議會/提供

[Newtalk新聞] 被譽為「台電版奧運」的第58屆技能競賽，昨(14)日於高雄訓練中心盛大登場，不料清晨左營二次變電所一名台電員工卻疑似操作電動鐵捲門時胸口遭夾不幸喪生，台電高雄區處對不幸事件深表遺憾與哀悼，即刻通報相關單位並全力配合警消及勞檢單位進行後續調查，釐清事故原因。高雄市議會議長康裕成也以台電員工子女身分，感傷憶起過往熟識的台電員工因搶救發生傷亡，除特別能感同身受，也深知台電對員工的照顧。

62歲張姓台電員工於昨天上班時，疑似在開啟側開式電動鐵捲門時操作不慎，身體遭鐵捲門夾困於門縫之中，當場動彈不得，現場同事與民眾發現異狀後立即報警求助。警消人員趕抵事故現場，檢視張男已無生命徵象，隨即協助將大體脫困，並在現場架設封鎖線及藍色帳篷，避免影響現場秩序與家屬情緒，後續也通知鑑識人員到場採證。

據了解，張男為台電正式員工，再過3年就可屆齡退休，長期於變電所內工作，對相關設備並非新手，警方初步研判死者疑似單獨操作電動鐵捲門時發生意外，確切事發經過仍需進一步調閱監視器畫面與相關設備紀錄，以釐清是否涉及機械故障、人為疏失或工安流程問題，目前已依規定通報相關單位，後續將配合勞動檢查與司法調查。

對此，台電高雄區營業處發表聲明表示，對此次不幸事件深感哀痛與遺憾，已在第一時間通報相關主管機關，並全力配合警方、消防及勞檢單位進行後續調查，也將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要之關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻。此外，台電高雄區處將全面檢視相關設備設置及作業程序，強化人員操作與安全管理措施，避免類似情形再次發生。

另有關家屬提及月前疑似發生類似安全問題一節，經查台電高雄區營業處轄下各變電所並未發生因電動鐵門防夾裝置異常，致人員遭夾傷或死亡之事故，至於昨天事故原因，已全力配合相關單位進行調查，將儘速釐清事實。

康裕成昨天以「台電寶寶」身分，出席見證台電成立80周年的電力盛事第58屆技能競賽，肯定台電職人精神，期盼活動能持續精進員工技術，也讓社會大眾看見電力英雄們守護台灣最專業、最辛勞的背影。她也對不幸事件表示不捨，並感念台電人對國家的犧牲與奉獻。

康裕成表示，來到高雄訓練中心對她而言是一場溫馨的「回娘家」，身為台電員工子女，每逢停電爸爸都不在家，因此深知每一盞燈火背後，都是台電同仁流汗打拼的成果，並回憶過往曾有熟識的台電員工因搶救發生傷亡，因此台電眷屬與親人生離死別的痛，她特別能感同身受，也深知台電對員工的照顧。

