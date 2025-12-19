台電員工交安研習 交警應邀宣導交安

MEITU 20251219 173034081

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】台灣電力公司基隆營業處為避免所屬員工發生交通事故及提升用路安全觀念，特別邀請基隆市警察局交通警察隊於114年12月19日13時至15時前往營業處，宣導停讓文化、行人有序及用路安全專題演講，現場以實際交通事故案例影像，讓現場員工們瞭解車輛行經路口停讓行人、無號誌路口遵守停讓原則、車輛行至路口中心點再轉彎，以避免因視線死角發生事故；另行人穿越道路也要謹記「停、看、聽」，在安全地點停等，過馬路時盯住來車，並注意車輛警示聲。穿越馬路時行走行人穿越道並於綠燈秒數足夠時再行穿越，尤應專心過馬路，不滑手機，型塑人本交通-停讓文化，保障道路交通安全，共同維護基隆市安全的交通環境。

基隆市交通警察隊再次呼籲駕駛人切勿心存僥倖酒駕上路，並請落實指定駕駛者不飲酒、乘坐大眾運輸交通工具、代叫計程車或酒後代駕及路口禮讓行人優先通行等，警察局也將持續加強執法強度及密度，以維護市民生命、財產安全。