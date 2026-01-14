台電員工遭電動鐵門夾不治 家屬質疑無防夾機制

台電張姓巡檢班長的機車，還停放在大門口，14日上午7時許張姓班長依往常作息，騎機車前往左營二次變電所，準備更換工程車，出門執行巡檢卻不幸發生意外。

左營分局偵查隊副隊長簡志宏表示，「張姓男子疑似操作電捲門時，不慎遭夾困，經現場救護人員，急救檢視已無生命徵象。」

初步了解，張姓班長開啟電動鐵門過程，觸動紅外線感應器，鐵門隨即停止開啟，因寬度不夠，無法讓機車通過，他伸手去按開關。

台電高雄區營業處經理黃明陽指出，「正常的程序開門進來或者是側身進來，來到開關這邊按開啟的動作，他就用手伸進來的方式去，做這樣一個動作，所以才發生這一件不幸的憾事。」

張姓班長兒子指出，「關門力道太強了，不能這樣子啦，而且他們同事，之前上個禮拜之前，才發生差不多的事情在岡山。」

張姓班長是台電資深員工，已有37年資歷，再過4年將退休，家屬質疑沒有大門防夾機制，類似案件並非第一次，台電卻沒有改善。

台電董事長曾文生說，「我們的同仁在工作的過程裡面，遇到任何的工作傷害，台電公司一定會盡最大的努力跟撫卹。」

台電表示，將加強宣導作業安全，配合檢警與勞檢等單位釐清原因，也澄清高雄區處沒有類似事故發生。

而專業鐵門師傅則建議，電動鐵門應加裝紅外線感應，一旦有人車遮擋，能停止運作，同時盡量使用遙控器操作，確保安全。

