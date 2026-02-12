台電啟動新竹春節供電巡檢 24小時待命搶修
為確保民國115年農曆春節期間供電穩定，讓新竹地區民眾安心過好年，台電新竹區營業處於春節前夕全面啟動「加強供電設備巡檢計畫」並成立「專案巡檢小組」，針對大眾運輸系統、醫療院所等涉及公共安全與民生需求之重要用戶，主動出擊協助用電設備預防性檢查，確保電力供應萬無一失。
台電新竹區處處長陳鈞泰表示，台電不僅在平日持續協助用戶進行設備維護，針對春節長假的特殊情況，更主動聯繫重要場域與公共場所用戶及其電氣負責人，會同進行用電安全宣導與技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護，現場協助用戶排查多項潛在設備隱憂並完成即時改善，從源頭降低春節期間發生突發事故的風險。
陳鈞泰說，此次巡檢計畫針對2大類重點用戶「大眾運輸系統」（包括高鐵新竹站、台鐵新竹站等）及「大型醫療院所」（包括台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院等各大急救責任醫院），保障基本民生、交通與緊急醫療服務之供電穩定，守護民眾生命安全。
巡檢作業已於2月起展開，力拚春節假期前全數完成。檢查項目包括高壓受電設備之紅外線熱顯像檢測，以非接觸方式偵測設備接點是否有異常高溫；保護電驛設定檢查，確保故障發生時能正確跳脫隔離。
陳鈞泰強調，台電的使命不僅在於穩定供電，更深切關懷每位用戶的用電安全，於春節期間「服務不打烊」，搶修人力全天候24小時待命。若民眾遇突發停電事故，可撥打「1911」客服專線，台電同仁將盡速前往搶修，務求在最短時間內恢復供電。
此外，考量春節假期一般家庭可能因圍爐聚會導致用電量驟增，陳鈞泰也特別提醒民眾，在使用電磁爐、電暖器等高功率家電時，務必「使用獨立插座」與「避免集中使用1條延長線」等用電安全原則，以防電力過載引發危險，守護全家人度過平安、明亮的春節假期。
