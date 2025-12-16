台電嘉義區處啟動冬令救濟行動 捐款陪伴弱勢安心過冬

台電嘉義區處為落實企業社會責任、關懷在地弱勢族群，近日寒冬送暖的啟動「冬令救濟捐款活動」，濟助他們能在寒冬中，帶來及時支持的與溫暖。（圖/台電嘉義區處提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】台電嘉義區處為落實企業社會責任、關懷在地弱勢族群，近日寒冬送暖的啟動「冬令救濟捐款活動」，捐款新臺幣6萬4,000元幫助20名位生活急需協助的弱勢民眾，濟助他們能在寒冬中，帶來及時支持的與溫暖。

台電嘉義區處表示，本次救濟對象以獨居者、低收入戶及經濟困難家庭為主，每位受助者可將善款用於添購生活必需品與禦寒物資，減輕冬季面臨的經濟壓力，希望透過此次捐款，讓弱勢家庭在最需要的時刻感受到社會安心與支持。

「冬令救濟捐款活動」過程中，台電嘉義區處也與各鄉鎮公所合作，深入了解每位受助者的實際需求，並協助辦理款項與物資的分配，使每一筆愛心都能發揮最大的效益。嘉義區處強調，寒冬對弱勢族群而言挑戰更為沉重，因此更需結合公部門及地方資源，以實際行動陪伴他們度過難關。

「冬令救濟捐款活動」圓滿完成後，多位受助民眾對台電嘉義區處的寒冬送暖表達由衷感謝，同時表示，在寒冷季節能收到這份關懷，讓心裡增添許多力量與希望。台電嘉義區處籲請社會各界，持續關注弱勢需求，一同為社會注入更多善意，期待有更多夥伴加入公益行列，共同打造更溫暖、更友善的社會。

