台電四接海事工程流標 環團憂土壤汙染 基市府回應了

位於基隆外木山的台電四接天然氣接收站將進行防波堤及圍堤造地工程，不過18日首次招標開標後，因投標廠商家數未達3家，依法確定流標。環團守護外木山行動小組召集人王醒之呼籲，經濟部應暫緩工程，並質疑土壤汙染若涉及海事工程恐將擴大。基市環保局表示，市府將請協和電廠提供台電海事工程施工位置圖與地號，確認是否位於管制區內，若在公告範圍內，將依法禁止施工。

王醒之表示，中油三接連環爆出的預算浮編疑雲如放大鏡，除了驚訝於虧損中的國營事業仍如此財大氣粗，更讓國人發現台電四接即將要進行高達435億、單一海事工程最大標案，不但可能由同一家營造公司得標，也可能面臨預算重新被公眾嚴格檢視的問題。

王醒之指出，先前協和電廠才爆發嚴重土壤汙染問題，陸域開發行為必須全數暫停，照常理來說，為了避免爭議擴大，四接工程標案通常會暫緩「避風頭」，但顯然台電完全沒有這個打算，不但一手針對海域工程繼續開標，另一手持續要求基隆市政府同意其「草率版」的土壤整治計畫以推動陸域相關工程，打算海域陸域一次開發。

王醒之批評，台電是「用工程綁架決策」，不但完全忽視基隆在地民意，更企圖透過工程標案造成既定事實，壓縮未來可能有替代方案的迴旋空間。

王醒之說明，該工程標案因投標廠商未達3家流標後，第2次開標不受採購法3家廠商的限制，廠商家數將「由招標機關決定」，台電將於1個月後捲土重來。他呼籲經濟部應該要拿起決心，暫緩此工程，好好整頓這兩頭「管不動」的國營能源巨獸，同時重新檢討中油台電搶建天然氣接收站的亂象。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，協和電廠已在今年9月被列為土壤汙染整治廠址，依法禁止包含環境影響評估法規定之開發行為在內的土地利用行為。

蔡雅瀅指出，協和四接防波堤及圍堤造地工程，主要施工地點雖位於海域，但併入協和電廠更新改建計畫辦理環評，包含機具進場、物料堆放、人員進駐等，均可能利用土壤污染管制區土地，若利用廠內土方填海，更可能造成汙染擴散。此外，海域施工，亦可能干擾陸域土壤整治工作的進行，台電先應提交完整的土壤汙染整治計畫，而非在未完成整治前，貿然動工。

基市環保局長馬仲豪表示，公告為土壤汙染整治場址依法禁止新建、增建、改建與修建，市府將請協和電廠提供台電海事工程施工位置圖與地號，確認是否位於管制區內。

馬仲豪強調，若工程確認為公告範圍內，市府將依法禁止施工，如違規動工，將依《土汙法》處15萬至75萬元罰鍰，並限期改善，逾期未改善者按次處罰，情節重大者將可命其停工或歇業。

