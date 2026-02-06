台電大甲溪光明水力發電計畫再闖環評！在地部落反對：未經諮商同意不得審

台電大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環評，預定下周二（2月10日）進行第三次專案小組環評審查，由於挖掘長隧道引發在地居民擔憂，同時堆放土方也可能因極端氣候暴雨引發土石流，讓居民多次表達反對意見。且在上次（第二次）會議中，環評委員認為台電明顯低估潛在風險，且缺乏與鄰近部落的溝通，因此第三次審查重點將看台電如何與居民溝通。

台電推動大甲溪光明抽蓄水力發電計畫，利用大甲溪流域現有的德基水庫作為上池，並將既有的谷關水庫擴建作為下池，透過兩水庫間約4百公尺的落差進行抽蓄發電，希望發揮大型儲能設施的功能，更被視為穩定台灣中部電網、支撐再生能源併網關鍵的「綠能大電池」。

根據資料顯示，計畫的核心工程包括新建地下廠房，並安裝2部單機容量各為17點5萬瓩的抽蓄發電機組，總裝置容量達35萬瓩。當日間太陽能與風力發電充裕時，系統會將電力用於將下池的水抽回上池儲存，等到夜間用電尖峰或再生能源出力減少時再放水發電。

在地居民質疑計畫實施過於草率，要求「部落諮商要同意、環評審查才繼續」，強調本案開發範圍與部落傳統領域高度重疊，主張應依《原住民族基本法》辦理部落諮商才能推動。

在地居民提出台電土資場的設置地點會影響在地傳統領域，台電應先進行部落諮商同意權，否則應停止環評審查。

