台電女員工爬上人夫的床！爽拍3部性愛片還裝傻

（記者周德瑄／綜合報導）台電修護處一名員工爆發婚外情，與女同事多次前往旅館發生關係。受害人妻憤而提告求償，雖然女方辯稱不知男方已婚，但法官翻出台電親子日的簽到簿與活動照片，認定女方早已知情卻仍介入家庭。新北地院最終判決女方須賠償人妻四十萬元精神慰撫金，藉此捍衛配偶關係的身分法益，全案仍可上訴。

這名任職於台電的男子阿宏被妻子控訴，自2023年底開始與同單位的女同事發生不倫戀，兩人不僅多次出入旅館，甚至還拍攝性愛影片留念。人妻主張，女方在2025年初再度與丈夫發生關係，事後甚至傳出懷孕與墮胎的消息，讓她身心備受煎熬，因此向法院提出一百萬元的精神賠償。

面對指控，該名女同事在法庭上全盤否認，辯稱自己並不知道阿宏已經結婚，也主張通姦除罪化後不應再有配偶權的賠償。然而法官調查發現，台電修護處曾在2023年舉辦親子日活動，阿宏當時帶著妻兒出席，而女同事也帶著家人到場。活動簽到簿顯示，兩人的簽名位置僅隔兩行，阿宏更在眷屬欄位清楚寫下妻兒姓名，照片也拍到阿宏與家人互動的畫面。

法官認為，既然雙方同場參與親子活動，女方理應能輕易察覺阿宏的已婚身分，其辯稱不知情的說詞難以採信。雖然醫院病歷顯示女方確實有流產紀錄，但因為時間點與人妻主張的性交日期不符，且缺乏男方陪同就醫的直接證據，這部分並未被採納。

最後法院強調，即便通姦不再以刑罰制裁，婚姻中的忠誠義務仍受到民法保障。考量到兩造的學經歷與月薪狀況，以及女方侵害配偶權的次數與情節，法院認定四十萬元的賠償金較為合理。人妻雖然面臨家庭破碎的痛苦，但透過司法途徑獲得了法律上的公道。

