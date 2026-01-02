台電小額綠電今開賣 「1年型」、「選月型」可同時購買

台電今天(2日)宣布，今年度小額綠電本日正式開賣，且有別於過去的投標競價購買，此次首度開放申購制，企業只要洽台電各區處填寫申請單就買得到，而為貼近企業短期綠電需求，今年主打短期轉供，推出「1年型」以及2個月的「選月型」商品，同一電號可同時購買2種商品搭配使用。

台電表示，因應國際淨零碳排趨勢，國內企業對綠電及憑證需求日益增加，為活絡國內綠電交易市場，台電以南鹽光電、彰濱光電及離岸一期等自建光、風電案場所發綠電作為標的，續推小額綠電。

台電說明，由過去綠電銷售媒合結果來看，1年期商品備受青睞且用戶用電特性多元，今年小額綠電商品鎖定短期轉供，企業可依自身需求靈活搭配，提升購電彈性。

台電說明，「1年型」商品今起受理申請至2月28日止，於完成申請後的次月1日開始轉供1年，轉供期限至2027年2月28日，而商品同樣有「日間型」、「全日型」2種方案可擇一購買。

其中「日間型」為每度新台幣5.8元，主要鎖定約從上午7時營業至下午5時的用戶，以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配；「全日型」則為每度6元，鎖定營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，以光電、風電搭配媒合匹配。

台電此次也推出「選月型」商品，可成為企業短期應急或彈性搭配的好幫手。台電說明，相較過去冬日加購商品限定於10月至12月轉供，此次2個月「選月型」商品則較有轉供期間彈性，自今起至2月28日開放申購，轉供期間可指定2至3月、或3至4月、或11至12月，每度6.3元。

台電表示，同一電號可同時購買「1年型」及「選月型」商品，但考量轉供起迄期間可能不同，須分開填寫申請單，且兩種商品皆以1萬度為單位申購，其中1年型商品上限度數為100萬度，用戶可自訂每月轉供度數上限；而選月型商品則是每月固定轉供度數，每月最多10萬度。(編輯：宋皖媛)