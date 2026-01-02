台電小額綠電推極短型 叫價6.3元

台電小包裝綠電推出超過2年，始終處於叫好不叫座情況，2026年開年第2天，台電宣布小額綠電進行改版，不再有中期程商品，未來僅推短年期，除原有「1年型」，首度販售僅2個月的「選月型」極短型，但每度6.3元價格最貴，主要是給短期應急的中小企業購買。

為了不讓綠電被台積電一家搜刮，台電於2023年10月首度開賣小包裝綠電，當時推出「1萬度、5萬度」兩款小包裝，搭配「1年、3年、5年」3款期程，合計6商品。

但是固定式設計，小包裝綠電不如預期好銷。台電記取教訓，2026年小額綠電朝著「簡化、彈性」兩原則進行改版。

首先過去購買小包裝綠電，需到線上投標競價，今年起首度開放為申購制，企業只要到台電各區處櫃台填寫申請單，就可以買得到，如同繳費一樣簡便。

另外今年產品主打短期轉供，取消中期包裝，僅保留「1年型」，另外新推出2個月的「選月型」商品。每家購買下限為1萬度，上限1年型不超過100萬度，選月型不超過10萬度。

1年型商品再分「日間型、全日型」2種，前者定價每度5.8元，供應營業時間上午7時至下午5時的企業；後者每度6元。新推出的選月型商品，2個月一期，主要是應對企業短期應急或彈性搭配需求，每度6.3元。

台電發言人黃美蓮說明，日間型商品是以豐沛的太陽光電進行媒合匹配，所以價格最低，全日型採光電、風電搭配，價格次高。至於選月型，因為時間較短，彈性更多，自然收費設計上較高。至於2026年小額綠電來源，主要是台電南鹽光電、彰濱光電及離岸一期等自建案場。