台電小額綠電 挨批與民爭利

台電近期推出「月租小額綠電」方案，宣布釋出1千萬度綠電供全民申購，並以「保證買得到」作為行銷主軸，引發再生能源商業同業公會強烈反彈，痛批台電利用公營壟斷地位與民爭利，靠政府補助支撐虛假綠電市場，嚴重破壞自由競爭的市場秩序。

公會指出，綠電市場核心應是促進民間投資，並增加分散式供給。然而，台電憑藉壟斷性的電力掌控能力，直接介入綠電零售市場，等同拿著政府資源、配額與民正面競爭，此舉將壓縮全台數百家合法售電業者與投資者的市場空間，形同「國家帶頭搶飯碗」。

其次，台電的綠電來源包含保證收購（FIT），本質上是全民加價補貼的產物。台電以此低價方案出售，看似利民，實則是「拿民眾稅金補貼台電，再轉手賣給民眾」。這種扭曲的價格結構，不僅讓市場機制失真，更大幅削弱民間投資綠能的誘因。

至於台電宣稱「保證買得到」，公會提出第3項質疑為綠電來源不透明，目前企業採購綠電普遍困難、市場配額緊縮的現況下，台電竟能一次釋出千萬度，其中是否挪用企業綠電配額、動用國家重大計畫預留量，甚至是以補貼價收購後再轉賣進行套利，完全背離公營事業應有的中立角色。

公會痛批，台電此舉將讓政策倒退10年，台灣花費多年建立民間綠電交易制度與平台，台電卻以壟斷者身分重回市場前端，恐導致民間投資意願下降、售電業被迫退出，使綠電交易倒退回政府主導的舊模式，嚴重阻礙能源轉型進度。

最後，產業界呼籲政府應立即介入，要求經濟部檢討台電是否違反公平競爭原則，並要求台電公開綠電來源、成本與補貼配置方式、保護民間市場，並要求台電專注強化電網改善虧損。

業者直言，台電年年調漲電價，並向立法院索取補貼，卻以此資源優勢打造低價方案，表面推廣綠能，實則破壞市場、扼殺民間發展，若政府不立即修正，最終受損的將是台灣整體的綠能未來。