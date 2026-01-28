台電尖山發電廠陪長者辦年貨 陳光復肯定善盡社會責任
台電尖山發電廠28日舉辦「銀髮關懷活動」，由廠長李鳯春率領志工團隊，陪同湖西鄉247位獨居及清寒長者前往全聯賣場採購年貨。澎湖縣長陳光復到場關懷，他感謝台電長期扮演好鄰居角色，以實際行動關懷鄉里，讓長輩在歲末寒冬中感受到社會滿滿的溫暖。
農曆春節將近，台電尖山發電廠敦親睦鄰，連續14年舉辦銀髮關懷公益活動。28日起一連三天，以大型巴士接送湖西鄉長者前往全聯賣場採購，每位長者皆享有3,000元採購額度，從選購、結帳到送貨到家皆採「一條龍」貼心服務，全程由電廠志工陪伴，讓長者能安心、自在地挑選所需民生用品，歡喜迎新年。
陳光復表示，台電除肩負澎湖穩定供電的重要任務外，在社會關懷上同樣不遺餘力，長年投入弱勢關懷、圍爐餐會、三節慰問訪視、急難救助、設置澎湖在地學子獎學金（每年350萬元）、捐血及淨灘等公益行動，是企業善盡社會責任的最佳典範。他也期盼更多企業與民間團體響應投入公益，攜手關懷在地、共榮社區發展。
議長陳毓仁表示，感謝台電尖山發電廠14年來持續辦理銀髮關懷活動，讓長輩能安心備齊年貨、過個好年，充分感受企業的用心與溫暖。他指出，議會與縣府將持續推動各項社會福利措施，並叮嚀長輩在寒冷天氣中注意保暖，祝福大家新春平安、萬事如意。
