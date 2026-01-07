台電屏東區處奪健康職場標竿獎 周春米肯定打造優質勞動環境

台電屏東區處奪得「健康職場標竿獎」銀獎，屏東縣長周春米（左二）表揚區處長仇忠銘（右二）、區處經理黃皇僑（右一）。

▲台電屏東區處奪得「健康職場標竿獎」銀獎，屏東縣長周春米（左二）表揚區處長仇忠銘（右二）、區處經理黃皇僑（右一）。

衛福部與勞動部共同舉辦的「一一四年度全國績優健康職場與優良推動人員」評選中，台電屏東區處奪得「健康職場標竿獎」銀獎；屏東縣長周春米七日表揚台電屏東團隊，肯定打造優質勞動環境的卓越貢獻。

周春米表示，該項評選活動，全台共有三百一十一家職場與三十五位推動人員報名角逐，台電屏東區處能脫穎而出獲得銀獎，展現長期以來落實各項職業安全衛生法規，更在提升員工福利、推動工作生活平衡以及營造多元包容的職場文化上不遺餘力，感謝該區處配合縣府衛生局的輔導落實職場健康措施，績效卓越獲得中央肯定。

台電屏東區處長仇忠銘說，在推動一一四年健康職場計畫中，特別感謝屏東縣衛生局營養師潘巧柔促成「職場健康體位計畫」，提供營養諮詢等共計四十四小時訓練課程，以及諸多專業師資的投入，讓計畫得以順利圓滿成功，對於參與員工的身心健康促進，有顯著助益。

仇忠銘也指出，台電為電力燃氣供應業，屬於高風險工作，首重安全，為確保工作零災害及穩定供電，須維持員工良好身心狀況，以提高專注力及消弭職災發生。

仇忠銘強調，未來台電屏東區處將持續推展分齡層健促方案，以及增肌減脂活動，強化體適能，並著重中高齡疾病管理及新世代心理素質，以因應高張力工作負荷，共同建立安全無虞、身心健康、幸福共好的永續健康職場。