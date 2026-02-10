台電屏東區處迎馬年 名家揮毫贈春聯

台電屏東區處舉辦書法名家贈春聯活動；台電屏東區處長仇忠銘（中）、副處長邱煜斌（左二）、副處長江秉忠（右二）向鄉親提早拜年。

台電屏東區處迎馬年，十日舉辦書法名家贈春聯活動，吸引民眾聞風取索，現場年味十足！

台電屏東區處的這項馬躍迎新歲贈春聯活動，十日上午於營業廳內文化藝廊進行，邀請書法名家黃進益、黃珮寧及李孟芳現場揮毫，將傳統藝術與年節祝福結合，讓同仁及民眾感受濃厚的節慶喜悅。

書法老師們以蒼勁有力的筆觸，將馬年的昂揚鬥志融入字裡行間，民眾驚嘆連連；領到春聯的陳先生興奮說，比起市售印刷的春聯，現場揮毫的墨跡更有溫度，看著老師落筆，感覺新的一年真的要馬到成功了！

台電屏東區處處長仇忠銘表示，馬年象徵著活力、進步與速度，這次邀請老師前來揮毫，不僅是希望能為辦公環境增添文藝氣息，更希望透過這份「手寫的溫度」，將新春的誠摯祝福傳遞給每一位同仁，讓大夥在數位時代依然能感受傳統書法的魅力。

活動現場也擺設台灣電力ＡＰＰ及電子帳單推廣宣導攤位，推廣台灣電力ＡＰＰ的使用與無紙化的新生活。民眾無須親自前往台電公司，即可繳納電費、查閱用電資訊、變更用電戶名等多項功能，享受方便且即時的服務。