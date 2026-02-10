台電屏東區處馬年新春揮毫 書法名家現場送暖

台電屏東區處迎接馬年新春，10日舉辦新春揮毫活動。（台電屏東區處提供）

記者毛莉／屏東報導

台電屏東區處迎接馬年新春，並傳承中華傳統文化，10日舉辦新春揮毫活動，持續至中午11點半為止，邀請書法名家黃進益、黃珮寧及李孟芳三位老師現場揮毫，將傳統藝術與年節祝福結合，共同分享濃厚的節慶喜悅。

書法老師們以蒼勁有力的筆觸，將馬年的昂揚鬥志融入字裡行間，讓民眾驚嘆連連。領到春聯的陳先生興奮表示：「比起市售印刷的春聯，現場揮毫的墨跡更有溫度，看著老師落筆，感覺新的一年真的要馬到成功了！」

廣告 廣告

屏東台電邀書法名家現場揮毫，吸引民眾踴躍索取。（台電屏東區處提供）

台電屏東區處長仇忠銘表示：「馬年象徵著活力、進步與速度，此次邀請老師前來揮毫，不僅希望能為辦公環境增添文藝氣息，更希望透過這份『手寫的溫度』，將新春的誠摯祝福傳遞給每一位同仁，讓大家在數位時代依然能感受傳統書法的魅力。」

活動現場也擺設台灣電力APP及電子帳單推廣宣導攤位，推廣台灣電力APP的使用與無紙化的新生活。民眾無須親自前往台電公司，使用台灣電力 APP即可繳納電費、查閱用電資訊、變更用電戶名等多項功能，趕緊下載並綁定電號，立即享受方便且即時的服務。