台電巡檢員疑遭電捲門夾死

台電巡檢人員十四日在左營二次變電所，疑似操作電捲門時不慎遭夾困，經現場急救人員檢視，已無生命徵象。

（左營警分局提供，中央社）

本報綜合報導

張姓台電巡檢人員十四日在高雄左營二次變電所，疑似操作電捲門時不慎遭夾困身亡。台電董事長曾文生表示，將配合警方釐清確切事故原因，也會全力協助家屬。

左營警分局上午獲報，鼓山三路有一男子卡在電捲門。員警到場發現年約六十一歲張男疑似操作電捲門時不慎遭夾困，經現場急救人員檢視，張男已無生命徵象。警方現場拉設封鎖線並使用遺體帷幕，同時通知鑑識人員到場採證、調閱相關監視器，並依規定通報相關單位，後續將持續調查。

廣告 廣告

曾文生表示，將配合警方釐清確切事故原因，也會全力協助家屬。

台電高雄區營業處說明，消防單位約上午七時四十七分接獲通報，左營二次變電所發生人員受困於大門情形，經消防人員到場處理，確認此名人員已無生命跡象。

高雄區處表示，張男為台電巡檢人員，對於此次不幸事件深表遺憾與哀悼；事故發生後，已即刻通報相關單位，並全力配合消防、警方及勞檢單位調查，釐清事故原因。

台電表示，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要關懷與協助。