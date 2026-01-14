台電巡檢班長誤觸關門鈕遭鐵門夾死 妻崩潰痛哭

62歲的張姓巡檢班長疑似誤觸關門的按鈕，鐵門將他夾在牆壁與門片之間。（圖／東森新聞）





台電位在高雄鼓山三路的變電所，62歲的張姓巡檢班長一早上班開鐵門要牽車進入，但因寬度不夠，他再伸手按按鈕時，疑似誤觸關門的按鈕，整個人被夾在牆壁與門片之間，警消趕到時人已經死亡。據了解，鐵門本身雖有防夾系統，但張姓巡檢班長繞過偵測器伸手開門才被夾住，而他再過4年就要退休，如今卻在上班時遭遇死亡事故，太太在現場崩潰痛哭。

先生一早去上班卻遭鐵門夾死，趕到的妻子邊走邊忍不住的痛哭，而兒子拿著爸爸戴的安全帽，也忍不住的哽咽。死者兒子：「我們才剛還完房貸，這個壓力很大，好不容易還完了，結果現在又出這種事情。」

廣告 廣告

死亡的是62歲的張姓巡檢班長，在早上7時半多到變電所上班，要把機車牽入、開公務車出來，他先打開旁邊的小門進到裡面，按按鈕打開大的鐵捲門，準備把機車推進去，卻發現鐵門開的太小，所以他伸手要再按按鈕時，卻不小心誤觸到關門鈕，鐵門反而夾了過來，將他緊緊地夾住，他在無法脫身的狀況下，就夾在鐵門上，警消趕到現場，巡檢班長已經死亡，而台電指鐵門都有防夾偵測，死者因為由偵測器前走過鐵門停住，他才想再伸手把鐵門再按開一點。

台電高雄營業處經理黃明陽：「牽摩托車的時候，他不小心去讓感應器感應到，停住之後鐵門開啟寬度就不足，所以他就伸手進來，要把門再打開一點，結果按成關，如果以我們看到的照片，他應該是不小心去按到關，所以人才會用這種背對門的姿勢，被鐵門夾緊。」

台電董事長曾文生：「我們的同仁在工作的過程裡面，遇到任何的工作傷害，台電公司一定會盡最大的努力給予撫恤。」

而每個巡檢人員進出變電所都要開鐵門，巡檢班長開了30多年的鐵門，沒想到如今撐到再4年就要退休，卻疑似不慎被鐵門夾死，讓家屬實在無法接受，而檢警仍在調查意外的詳細原因，以及是否有安全上的疏失。

更多東森新聞報導

開變電所鐵門遭夾胸死 資深員工身分曝

快訊／民進黨嘉義縣長初選民調出爐 蔡易餘大勝對手

諾貝爾大健康論壇 聚焦眼視光與抗衰老的智慧醫療新紀元

