台電工會14分會常務理事當選彰化縣產業聯盟總工會理事長

▲台灣電力工會第14分會常務理事顏允賜當選彰化縣產業聯盟總工會第七屆理事長，交接典禮今日於台電彰化區營業處隆重舉行。（圖／台電彰化區處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣產業聯盟總工會發展再創新頁！台灣電力工會第14分會常務理事顏允賜當選彰化縣產業聯盟總工會第七屆理事長，交接典禮今（9）日於台電彰化區營業處隆重舉行，現場貴賓雲集，氣氛莊重熱烈。典禮由彰化縣政府勞工處處長何俊昇主持監交，現任理事長、同時也是台糖公司彰化企業工會理事長的張俊平，正式卸下肩上重擔，將職務交棒給新任理事長顏允賜，為工會運作揭開嶄新篇章。

▲現任理事長、同時也是台糖公司彰化企業工會理事長的張俊平，正式卸下肩上重擔，將職務交棒給新任理事長顏允賜，為工會運作揭開嶄新篇章。（圖／台電彰化區處提供）

廣告 廣告

新任理事長顏允賜表示，彰化縣產業聯盟總工會自成立以來，能有今日的規模與成績，有賴歷屆理事長、理監事及所有會員同仁長年來的付出與奉獻，感謝全體會員的高度信任與支持，榮任第七屆總工會理事長。未來將秉持「團結產業、保障勞權、促進對話」的理念，凝聚各產業工會力量，為勞工朋友爭取更完善的權益與更友善的工作環境，也將積極推動工會交流合作，協助產業穩健發展，共榮彰化。

台電彰化區處處長王花蘭表示，顏理事長自108年擔任台電工會第14分會常務理事已7年多，致力於促進勞資溝通與互信，維繫勞資關係和諧，累積豐富的工會實務經驗，深獲台電會員肯定，本次當選總工會理事長，彰化區處與有榮焉，未來也將持續支持工會運作，透過良性溝通與合作，共同推動地方產業與社會發展。

交接典禮圓滿完成，象徵彰化縣產業聯盟總工會邁入新階段，期盼在新任理事長的帶領下，深化勞資合作，持續推動工會制度健全與會員福祉，為彰化注入活力與正向能量，開創新氣象。