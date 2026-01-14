台電左營二次變電所驚傳意外 巡檢班長遭電動門夾胸致死

〔記者洪定宏／高雄報導〕今(14)日上午7點47分，台電左營二次變電所驚傳意外，62歲張姓巡檢班長遭電動門夾胸當場死亡。

台電左營二次變電所位於高雄市左營區鼓山三路，張姓班長騎機車到場，他將機車停在門口，然後從大門口的電動門左側小門進入。

不久，他打開電動門走出，卻又回頭操作開關，此時電動門逐漸關閉，他來不及閃避，慘遭夾胸致死。

警方指出，現場拉設封鎖線並使用大體帷幕，同時通知鑑識人員到場採證、調閱相關監視器，並依規定通報相關單位，後續將持續調查。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

1/13 大樂透頭獎1注獨得 台南誕生億萬富翁

高鐵台南站首件民眾落軌身亡 班車延誤

