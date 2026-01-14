台電左營變電所驚傳奪命工安意外！ 62歲員工遭鐵捲門夾困不治

台電左營變電所鐵捲門奪命清晨操作失誤現場震驚。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市左營區鼓山三路的台電左營二次變電所，14日上午驚傳死亡工安意外，1名62歲張姓台電員工於清晨上班期間，疑似在開啟側開式電動鐵捲門時操作不慎，身體遭鐵捲門夾困於門縫之中，當場受困動彈不得。現場同事與民眾發現異狀後大受驚嚇，立即報警求助。

警方與消防人員於上午7時47分接獲通報後，迅速趕抵事故現場，惟經初步檢視，張姓男子已無生命徵象，明顯死亡。警消人員隨即協助將遺體脫困，並在現場架設封鎖線，同時使用藍色帳篷遮蔽遺體，避免影響現場秩序與家屬情緒，後續也通知鑑識人員到場採證。

警方表示，初步研判死者疑似在單獨操作電動鐵捲門時發生意外，確切事發經過仍需進一步調閱監視器畫面與相關設備紀錄，以釐清是否涉及機械故障、人為疏失或工安流程問題。目前已依規定通報相關單位，後續將配合勞動檢查與司法調查。

據了解，死者為台電正式員工，長期於變電所內工作，對相關設備並非新手，事故發生原因因此更引發外界對設備安全與作業規範的關注。是否存在設備老舊、未設防夾裝置，或是作業時未落實雙人確認機制，仍有待相關單位深入調查。

對此，台電高雄區營業處發表聲明表示，對此次不幸事件深感哀痛與遺憾，已在第一時間通報相關主管機關，並全力配合警方、消防及勞檢單位進行調查作業。後續也將主動協助家屬處理相關事宜，提供必要的關懷與支持。

