台電彰化區處舉辦大用戶座談會

台電彰化區處處長王花蘭會中針對執行成效優異的特許投資顧問公司頒發感謝狀。（記者方一成攝）

台電彰化區營業處於今（二十四）日上午舉辦「一一四年度大用戶座談會」，邀請各行各業近七十家「移轉夜尖峰潛力用戶」與會，積極推動深度節能及用電調整管理，協助企業提升效率與降低尖峰負載。會中針對執行成效優異的特許投資顧問公司、慶欣欣鋼鐵公司、力麗企業公司及正新橡膠工業公司頒發感謝狀，這四家企業通過精確的調度需求，不僅達成節能減碳的目標，還有效地協助台電提升電網的穩定性與效率，感謝其積極參與並付出努力，彰化區處將繼續推廣，攜手更多企業參與其中，共同創造更大的環保和經濟效益。

會中，台電彰化區處簡報「彰化區處供電概況」、介紹「深度節能」及說明「一一四年業務重點措施」，並針對「需量反應負載管理措施」與「表後儲能移轉夜尖峰」深入介紹，透過將高耗能設備用電時段移轉至非尖峰時段，搭配離峰儲電用於尖峰時段的策略，達到提升用電效益與節省電費的目標。本次座談會也特地安排服務專員與大用戶進行面對面服務，即時解答與建議，協助大用戶選擇最適合自身生產需求的電價方案，共創雙贏。

處長王花蘭表示，透過此次座談會交流與經驗分享，期盼提升大用戶對能源管理的認識，並引導企業依據自身營運特性，採行更合適的用電規劃與調度方式。台電彰化區處將持續提供優質的電力服務，透過制度說明、方案輔導及專業諮詢等多元方式，幫助企業選用適切電力方案，達到節省電費降低營運成本效益。