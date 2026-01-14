台電技能競賽千人同場較勁 首辦「冠中之冠」展現巔峰技藝

被譽為「台電版奧運」的台電技能競賽，今年邁入第58屆，主競賽日14日在高雄訓練中心盛大登場，吸引全台75個單位、共1,281名同仁齊聚一堂，在34項專業競賽中切磋技藝、比拚實力。適逢台電成立80周年，台電首度加碼舉辦「Best Of Best（BoB）表演示範賽」，邀請地下電纜類前三屆冠軍同場競技，精彩呈現電力職人最高水準，成為全場矚目焦點。

↑圖說：台電第58屆技能競賽主競賽日14日於高雄訓練中心盛大登場（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

台電指出，技能競賽已舉辦超過半世紀，不僅是檢驗專業能力的重要舞台，更是台電世代經驗傳承、凝聚向心力的關鍵活動。今年參賽選手結構也呈現明顯年輕化，半數以上為近5年內新進同仁，其中30歲以下選手超過400人，展現電力新世代的蓬勃戰力。

本屆首創的「BoB表演示範賽」選定「配電地下電纜類」作為競賽項目，模擬實際停電事故中電纜與接頭更換作業。參賽選手須在限定時間內，將多達6層、寬約3公分的電纜逐層剝除，完成接頭安裝、壓接與絕緣防水包覆等程序，不僅考驗操作精準度，更挑戰手速與穩定性，實際施作品質攸關供電穩定與用電安全。

↑圖說：2026台電技能競賽首創「BoB表演示範賽」，邀請「配電地下電纜類」2023至2025年分別奪冠的台中區處曾銘傑、北西區處林金鋒與北南區處顏鴻鈞同台較勁。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

同台較勁的三位冠軍，分別為2023年冠軍、來自台中區處的曾銘傑，2024年冠軍北西區處林金鋒，以及2025年冠軍北南區處顏鴻鈞。三人背景各異，卻同樣展現頂尖實力。曾銘傑在加入台電前已累積近15年機電實務經驗，首次參賽即奪冠；林金鋒連續5年參賽、年年獲獎，被譽為技能競賽的模範生；顏鴻鈞則將備賽歷練融入日常巡修與搶修任務，在去年競賽中脫穎而出。三位冠軍均表示，能在BoB賽事中彼此觀摩、交流手法相當難得，也有助於持續精進專業能力。台電指出，這場示範賽正是技能競賽跨世代傳承、技術交流成果的最佳寫照。

除了巔峰對決，今年賽事同樣可見新生代選手的熱血身影。宣誓代表之一、鳳山區處的安廷豐，曾是國內知名水球國手，代表國家征戰世大運、全運會。他坦言，進入台電後才深刻體會電力專業的高門檻，也激發運動員不服輸的精神，短短兩年內考取超過10張專業證照。另一位宣誓代表、屏東區處的莊孟潔，出身台電家庭，從小看著父親投入搶修工作，讓原本就讀商科的她毅然轉換跑道報考配電類，成為外線作業人員，在颱風搶修任務中衝鋒第一線。

↑圖說：屏東區處莊孟潔則是正港「台電寶寶」，隨著家人陸續投入台電，原本讀商的她也投入台電大家庭。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

備受矚目的「配電外線團體組」今年更吸引超過百名選手參與，參賽者需身穿重達11公斤的裝備，攀爬9公尺高電桿，與隊友共同完成近2小時的搶修模擬。台中區處派出的團隊平均年齡僅30出頭，成員平時不僅在工作中培養默契，私下也相約跑馬拉松、交流育兒經驗。隊員林聖洧笑說，團隊目標一致，就是拚成績、為家中奶粉與尿布努力。

↑圖說：配電外線團體組參賽者需身穿重達11公斤的裝備，攀爬9公尺高電桿，與隊友共同完成近2小時的搶修模擬。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

此外，台電也在競賽中展示「架空配電線路間接活線施工法」，展現電力技術與職安並進的最新成果。台電說明，活線作業是在不停電情況下進行設備維護，為降低風險，參考國際經驗導入以絕緣棒操作的間接施工方式，如同以機械手臂取代雙手，可大幅降低人員直接接觸高壓線路的感電風險。相關技術預計自今年起，率先於北南、彰化、嘉義、鳳山與屏東等5個區處試辦，並逐步推廣。

透過一年一度的技能競賽，台電不僅檢驗專業實力，也展現電力人員在安全、效率與技術傳承上的堅持，持續為穩定供電與用電安全奠定堅實基礎。

