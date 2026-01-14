台電技能競賽高雄登場 (圖)

包租代管與社會住宅，近年被視為改善台灣租屋問題的重要工具，但在第一線社福現場，居住仍是最難被解決的一關，尤其當高齡者、身心障礙者、單親家庭、受暴婦女等弱勢族群，各自面對不同程度的排斥與急迫性，卻往往被放進同一套制度中處理。崔媽媽基金會居住扶助部主任馮麗芳數度直擊高齡與精障弱勢族甚至連看屋機會都沒有；崔媽媽基金會執行長呂秉怡提醒，若無清楚區分哪些族群應由哪一種居住工具優先承接，再多方案，也難以真正接住最脆弱的人。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 2