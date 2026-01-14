台電技能競賽高雄登場 議長康裕成感念台電人守護電網

議長康裕成以「台電寶寶」身分，出席見證這場適逢台電成立八十周年的電力盛事技能競賽，並肯定台電職人精神，期盼活動能持續精進員工技術。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

被譽為「台電版奧運」的第五十八屆技能競賽，十四日於高雄訓練中心登場。議長康裕成特別以「台電寶寶」身分，出席見證這場適逢台電成立八十周年的電力盛事。康議長肯定台電職人精神，期盼活動能持續精進員工技術，也讓社會大眾看見電力英雄們守護台灣最專業、最辛勞的背影。

康議長表示，身為台電員工子女，每逢停電爸爸都不在家，因此深知每一盞燈火背後，都是台電同仁流汗打拼的成果；她也憶起過往熟識的台電員工因搶救發生傷亡，因此台電眷屬與親人生離死別的痛，她特別能感同身受，也深知台電對員工的照顧。

台電董事長曾文生指出，技能競賽已成為台電人凝聚向心力的重要活動，無論是資深老將或是未滿廿歲的新血，大家同在賽場上全力比拚。隨著員工年輕化，今年賽事有半數以上是五年內新加入台電的生力軍，超過四百名選手為卅歲以下年輕同仁，藉由競賽活動可進行世代經驗傳承。

台電表示，今年首度舉辦「Best Of Best(BoB)表演示範賽」，邀請近三年配電地下電纜類的三位冠軍進行頂尖對決。參賽者需在嚴苛時限內，精準剝開多層電纜並完成壓接與絕緣包覆。

康議長與來賓們在巡視競賽場地時，都對於選手們展現出的手感與專注力表示由衷讚嘆。