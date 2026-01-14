台電技能競賽 首辦「冠中之冠」示範賽

被譽為「台電版奧運」的技能競賽舉辦超過半世紀，第五十八屆技能競賽主競賽日昨（十四）日於高雄訓練中心盛大登場（見右圖），吸引全台七十五個單位共一千二百八十一名同仁參與，有半數以上是五年內新加入台電的生力軍，在三十四類競賽項目中大展身手。台電今年更首度舉辦「Best Of Best（BoB）表演示範賽」，邀請地下電纜類前三屆冠軍同場切磋，精彩呈現巔峰技藝，藉此鼓勵同仁突破自我、持續精進電力核心技能。

適逢台電八十周年，本屆技能競賽特別規劃系列活動，首創由歷屆冠軍對決的「BoB表演示範賽」；該比賽選定「配電地下電纜類」，模擬平時停電事故需更換電纜及接頭，參賽選手須在時限內先將多達六層、約寬三公分的電纜線剝開，安裝接頭後再進行壓接、包覆絕緣防水層等程序，不僅考驗工作技巧也挑戰手速與穩定度。在實際環境中，電纜接頭的施作品質更是確保穩定供電的關鍵。

擔任本屆宣誓代表的鳳山區處安廷豐是國內知名水球好手，不僅代表國家參與世大運、也是全運會常勝軍。安廷豐表示，原以為體能優勢可勝任台電工作，入職後才發現專業技術門檻極高，因而激發運動員戰鬥意志開啟瘋狂自我鍛鍊，短短兩年內就考取超過十張證照。

屏東區處莊孟潔則是正港「台電寶寶」，從小看任職於屏東區處的爸爸四處奔波搶修復電，隨著家人陸續投入台電，讓原本讀商的她也決定來個大轉彎報考配電類，搖身一變為「桿上蜘蛛人」，更在近年颱風搶修任務中全力投入。莊孟潔指出，配電外線工作縱然辛苦，但每每想起是家人走過的路，就讓她心懷勇氣，也期待在本次競賽中與學長姐交流，磨練電力技術。

今年技能競賽亦設置示範亮點展現「架空配電線路間接活線施工法」，活線作業是在「不停電」的情況下進行電力設備維護更新，可降低對用戶的影響；而為確保活線作業人員安全，台電參考國際經驗導入「間接活線施工法」，利用「絕緣棒」執行清除鳥巢、纏繞膠帶或剝線等工作，就如同以機械手臂取代雙手，降低人員直接碰觸高壓線路造成感電風險。