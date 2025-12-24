台電招考769人！最高起薪破4萬 報名時間曝

台電明年招考769名僱員，從1月6日起開放報名。（圖：台電提供）

台電今天（24日）公告2026年新進僱用人員甄試簡章，招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共14類769個名額，而電力技術人員如果具有電力相關專業證照等資格者，起薪可望突破4萬元。報名時間從2026年1月6日到1月19日，初試預定5月10日在台北、台中、高雄及花蓮4地同步舉行。

台電表示，近年持續投入強化電網韌性等重要電力建設，為因應業務發展，透過新進僱用人員甄試招募電力專業人才。台電指出，錄取人員需經1年養成培育，工作訓練期間起薪約3.7萬元；而電力技術人員如符合台電相關規定在實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者，起薪更可突破4萬元。

台電說，因應電業核心技術傳承需求與退休趨勢，這次僱用人員招考人數最多類別是配電線路維護類436名，其次是輸電線路維護類78名、綜合行政類69名、變電設備維護類43名、電機運轉維護類27名、輸電線路工程類22名、機械運轉維護類21名、土木工程類14名、機械修護類9名、輸電土建工程類8名、會計類8名、變電工程類4名、儀電運轉維護類4名。

另有限身心障礙人員報考的綜合行政類26名，總計招募769名生力軍，後續將視業務需要，在初試放榜前，公告增額錄取人數。

台電說明，這次甄試採分區招考，考生報名時須確認報考類別與錄取地區；考試當天須攜帶雙證件正本應試。初試（筆試）科目包含國文、英文等共同科目及兩科專業科目，其中國文科取消選擇題，改採寫作測驗。另持有指定技術證照，或曾經在全國技能競賽、全國高級中等學校技藝競賽獲獎者，可加計筆試總分。

台電說明，初試成績預定2026年7月14日公告，複試預計明年8月4日在台北舉行（包含現場測試、實作測試、口試、複評測試與證件查驗等），完整簡章及工作內容介紹等資訊可以到甄試網站查詢（https://service.taipower.com.tw/recruit）。